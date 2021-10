Vietravel tổ chức tour tri ân đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

TP HCMVietravel khởi động tour Cần Giờ ngày 1/10; các tour tiếp theo khởi hành ngày 3, 4, 6, 8/10 nhằm tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Tour tri ân y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Du khách trải nghiệm các tour đầu tiên này là đại diện đoàn y, bác sĩ tại các tỉnh, thành đến TP HCM hỗ trợ phòng chống dịch trong thời gian qua và đội ngũ y bác sĩ của một số bệnh viện tại TP HCM. Đồng hành cùng chuyến đi còn sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND TP HCM, lãnh đạo Hội nhà báo TP HCM cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Các đoàn tiếp theo sẽ khởi hành vào ngày 3, 4, 6, 8/10 với tổng số lượng hơn 300 y, bác sĩ.

Đội ngũ Y, bác sĩ tham gia tour Cần Giờ ngày 1/10. Ảnh: Vietravel

Theo Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban tiếp thị Vietravel - hành trình trải nghiệm đặc biệt này thể hiện tấm lòng biết ơn muốn gởi đến đội ngũ y, bác sĩ trên mọi miền đất nước đã không không ngại gian khó, vất vả giúp đỡ người dân TP HCM suốt thời gian qua. Đây là sản phẩm khởi động cho việc trở lại của ngành du lịch TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sau thời gian "đóng băng".

Việc tổ chức loạt tour tri ân này được Sở Du lịch TP HCM và Công ty Vietravel phối hợp chặt chẽ, kỹ lưỡng từ khâu khảo sát để cho ra đời sản phẩm theo mô hình khép kín. Tại TP HCM, Cần Giờ là một trong những "vùng xanh" an toàn nhất. Các điểm du lịch tại đây chủ yếu ngoài trời, khu sinh thái rừng ngập mặn, sông nước thoáng đãng, nên rất phù hợp cho du khách tham quan trong thời điểm hiện nay.

Lãnh đạo Vietravel cho biết thêm, để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách khi tổ chức tour, công ty đặc biệt chú trọng đến 3 yếu tố: điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn và đội ngũ nhân sự phục vụ an toàn. Điểm đến an toàn là những điểm tham quan thuộc "vùng xanh" và đã đủ điều kiện phục vụ cho khách du lịch. Hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển... đều áp dụng các biện pháp an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế và quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch UBND TP HCM. Đội ngũ nhân sự phục vụ đều được trang bị kiến thức về cách phòng chống dịch, đã tiêm hai mũi vaccine, và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đoàn khách tham quan tour Cần Giờ ngày 1/10 thực hiện biện pháp an toàn trước khi xuống canô. Ảnh: Vietravel

Nhiều trải nghiệm thú vị tại Cần Giờ

Cách TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ như "lá phổi xanh" với những thảm rừng đước bạt ngàn và không khí trong lành.

Đến khu du lịch Dần Xây, du khách sẽ ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, khung cảnh hữu tình với bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới, rừng ngập mặn Vàm Sát có hệ thống động thực vật rất đa dạng. Đến đây, du khách sẽ không phải lo lắng xem Cần Gờ có gì chơi, bởi ngoài các hoạt động vui chơi dã ngoại, nơi đây cũng không thiếu những hoạt động giải trí lành mạnh và hấp dẫn. Một trong những hoạt động thú vị mà du khách nên thử đó là câu cá sấu hoa cà. Những chú cá sấu to khỏe đớp mồi từ chiếc cần câu sẽ cho du khách cảm giác "câu" rất thật.

Khu Đầm Dơi là du khách bắt gặp đàn dơi quạ treo mình ẩn bên trong tán lá trên những ngọn đước cao. Hay tại khu bảo tồn chim, nơi được UBND TP HCM công nhận vào năm 2004, du khách có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bởi hàng nghìn cánh chim bay rợp cả vùng trời. Khu bảo tồn có khoảng trên 20.000 con bao gồm 26 loài khác nhau, trong đó có một số loài nằm trong sách đỏ như: Giang Sen, Bồ Nông, Già Đẩy... Tháp Tang Bồng cao 26 m sẽ cho du khách góc nhìn toàn cảnh khu rừng ngập mặn trải dài một màu xanh ngút ngàn. Đặc biệt, ẩm thực Cần Giờ cũng là điều không thể bỏ qua khi đến đây.

Các y, bác sĩ thích thú khi được tham quan tour Cần Giờ bằng ca nô ngày 1/10. Ảnh: Vietravel

Cần Giờ đang bắt đầu mở lại nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn, du khách có thể đăng ký theo tour nếu có thẻ xanh vaccine và đảm bảo 5K. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm du lịch giải tỏa những căng thẳng, tái tạo năng lượng. Một chuyến du lịch xanh để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống yên bình nơi huyện đảo Cần Giờ, hứa hẹn sẽ để lại trong lòng du khách nhiều kỷ niệm khó quên.

Vietravel đang chuẩn bị để phát động lại thị trường trong tháng 10, mở cửa hoạt động kinh doanh tại trụ sở, và các chi nhánh trên toàn quốc. Trước tiên, công ty sẽ phát triển sản phẩm nội vùng, cung ứng dịch vụ tại chỗ để phục vụ du khách. Cụ thể, tại TP HCM có các sản phẩm như Cần Giờ, Củ Chi, Staycation - nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ đẳng cấp tại khách sạn cao cấp... Giai đoạn kế tiếp, công ty sẽ liên kết các tỉnh thành để xây dựng bộ sản phẩm khép kín. Ngoài phục vụ du khách Việt Nam đi du lịch trong nước, đối với mảng Inbound, Vietravel còn triển khai mạnh việc đón các chuyên gia, người Việt hồi hương... hội đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của chính phủ Việt Nam. Theo đó, vào cuối tháng 10, Vietravel sẽ thực hiện chuyến bay đón công dân hồi hương từ Mỹ, Canada, Australia, Dubai, Pháp, Anh và tất cả quốc gia khác quá cảnh tại Incheon - Hàn Quốc. Chuyến bay thuê bao (charter) do Vietravel tổ chức sẽ xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) về Nha Trang (Việt Nam) vào ngày 29/10. Liên hệ: Công ty Du lịch Vietravel: 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM. Hotline: 19001839. Website

Thư Kỳ