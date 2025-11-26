Vietravel thoát hết vốn tại Vietravel Airlines

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietravel thống nhất thoái toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phần tại hãng hàng không Vietravel Airlines.

Theo Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần du lịch Vietravel, việc thoái toàn bộ vốn góp tại Vietravel Airlines sẽ được thực hiện trước 31/12. Hơn 18,4 triệu cổ phần mà Vietravel nắm giữ, tương ứng khoảng 14,1% cổ phần của hãng hàng không này.

Dự án hãng hàng không Vietravel Airlines được Chính phủ duyệt thành lập vào tháng 4/2020, vốn 700 tỷ đồng. Đến đầu 2021, hãng thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên. Vietravel Airlines là hãng bay thứ 6 và hãng hàng không tư nhân thứ ba của Việt Nam.

Sau khi Vietravel rút, cơ cấu cổ đông tại hãng bay sẽ gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM cùng các cổ đông cá nhân khác. Nhóm doanh nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T, trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines từ cuối năm ngoái, với tỷ lệ sở hữu khoảng 75%.

Vài tháng sau đó, con trai bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT hãng hàng không này. Dưới thời cổ đông mới, Vietravel Airlines đã mua thêm một số máy bay và tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Hiện tại, hãng khai thác các đường bay chủ yếu trên trục Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và tới một số điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang...

Vietravel Airlines đặt mục tiêu đội bay có tối thiểu 10 tàu đến cuối năm nay. Hãng cũng tích cực đàm phán với các nhà sản xuất và hãng hàng không quốc tế để hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội bay.

Trong thời gian tới, hãng bay này sẽ chuyển trụ sở từ TP HCM ra Hà Nội, nhằm tối ưu mô hình vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Anh Tú