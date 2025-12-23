Vietravel giới thiệu nhận diện thương hiệu mới với sắc xanh hiện đại và biểu tượng mặt trời được tinh giản, thể hiện tinh thần đổi mới, bền vững và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025), Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn "Your Journey - Your Value".

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Du lịch Vietravel nhấn mạnh việc công bố nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn "Your Journey - Your Value" là bước đổi mới về hình ảnh và dấu mốc tái định vị chiến lược. Điều này thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời nâng cao giá trị mà du lịch mang lại cho xã hội và từng khách hàng.

Lãnh đạo cùng đội ngũ Vietravel tại lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo với tinh thần đổi mới, bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm. Ảnh: Vietravel

Với diện mạo mới, Vietravel sử dụng sắc xanh hiện đại - màu sắc thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và sự bền vững. Biểu tượng mặt trời đỏ được kế thừa, tinh giản và hoàn thiện từ dấu ấn quen thuộc qua nhiều năm, với bố cục chuyển động hài hòa, thể hiện năng lượng tích cực, khát vọng vươn xa và tinh thần sáng tạo liên tục.

Song hành cùng hình ảnh mới, tuyên ngôn thương hiệu "Your Journey – Your Value" tái khẳng định định hướng của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Đó là đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng ở việc khám phá điểm đến mà trở thành hành trình giàu trải nghiệm, mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho du khách.

"Việc tái nhận diện thương hiệu sau 30 năm có mặt trên thị trường của Vietravel không dừng lại ở thay đổi yếu tố hình ảnh mà là quá trình tái định vị toàn diện nhằm nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh của thị trường, sự thay đổi trong hành vi du khách và các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Logo Vietravel trước và sau khi điều chỉnh, với biểu tượng mặt trời được tinh giản và kiểu chữ hiện đại hơn trong hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Vietravel

Trong thập niên tới (2025 - 2035), Vietravel sẽ kiên định theo đuổi ba trụ cột chiến lược gồm: doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số và doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu. Đơn vị sẽ lấy khách hàng làm trung tâm, đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực phát triển.

Trong đó, doanh nghiệp xanh khẳng định cam kết của Vietravel đối với môi trường và cộng đồng, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa lối sống bền vững và gắn kết văn hóa địa phương. Doanh nghiệp số thể hiện bước tiến trong chuyển đổi số - ứng dụng dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả vận hành và xây dựng hệ sinh thái thông minh. Doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu là minh chứng cho triết lý phát triển dựa trên sự đồng hành và gắn bó lâu dài với khách hàng, các đối tác chiến lược và cộng đồng - sẻ chia giá trị, thúc đẩy kinh tế địa phương và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

"Đây sẽ là nền tảng để Vietravel tạo ra những hành trình có chiều sâu, bền vững và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng như vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới", ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Vietravel tại sự kiện ra mắt nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Vietravel

Ra đời năm 1995, khi thị trường du lịch Việt Nam còn nhiều khó khăn, Vietravel mang khát vọng xây dựng một thương hiệu lữ hành chuyên nghiệp, đưa du khách khám phá những giá trị văn hoá bản địa đặc sắc và mở rộng cánh cửa kết nối Việt Nam với thế giới. Từ những tuyến tour đầu tiên, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hoá dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm và thị trường.

