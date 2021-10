Vietravel mở lại phòng bán tour và dịch vụ du lịch

Hơn 30 văn phòng bán tour và dịch vụ du lịch của Vietravel trên toàn quốc sẽ hoạt động trở lại từ ngày 18/10, sau hơn 4 tháng tạm dừng do ảnh hưởng Covid-19.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, tái khởi động sau đợt dịch lần thứ 4, Vietravel mong muốn truyền tải thông điệp "Hành trình xanh - An tâm trải nghiệm" đến nhiều khách hàng, với điểm nhấn an toàn và mang đến những sản phẩm du lịch chất lượng, bình ổn giá, mức ưu đãi cao. Các sản phẩm đều đã được công ty làm mới, đồng thời, đáp ứng đầy đủ tiêu chí an toàn do Bộ Y tế và Sở Du lịch tại các địa phương khuyến nghị nhằm thích ứng với tính hình mới.

Hệ thống văn phòng Vietravel sẽ hoạt động trở lại từ ngày 18/10. Ảnh: Vietravel

Giai đoạn đầu mở cửa, trong tháng 10, Vietravel sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm tại TP HCM đến các vùng xanh như tour Cần Giờ (1 - 2 ngày), Staycation, Vũng Tàu, Tây Ninh, tour hồi hương đón người Việt về nước hay các chuyên gia đến Việt Nam làm việc...

Quang cảnh Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Giai đoạn kế tiếp, từ tháng 11, công ty sẽ mở rộng ra sản phẩm liên vùng. Theo đó, các sản phẩm bằng đường bộ từ TP HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt và miền Tây. Sản phẩm bằng đường bay sẽ tập trung vào các địa phương Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long và Hà Giang. Đối với các sản phẩm này, dự kiến công ty sẽ tổ chức những chuyến charter bay cùng Vietravel Airlines, để tạo thành một quy trình khép kín từ phương tiện vận chuyển đến địa điểm tham quan... với chi phí tiết kiệm. Tại Hà Nội, Vietravel sẽ triển khai các tour từ Hà Nội đến Ninh Bình, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh...

Dự kiến Vietravel sẽ tổ chức các chuyến charter bay cùng Vietravel Airlines đưa du khách đến nhiều điểm. Ảnh: Vietravel

Ngoài sản phẩm tour trọn gói, du khách có thể mua dịch vụ Free&Easy (dịch vụ phòng), hay combo du lịch (vé máy bay và khách sạn) với mức giá ưu đãi, phù hợp với các chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần cùng người thân, gia đình. Du khách cũng có thể đăng ký các dịch vụ cần thiết khác như: vé máy bay trong và ngoài nước, xin mới hoặc gia hạn visa, thuê xe riêng đi công tác từ xí nghiệp vận chuyển Xuyên Á - Asia Express...

Bên cạnh xây dựng sản phẩm, tổ chức tour du lịch phù hợp với trạng thái bình thường mới, công ty tung ra những ưu đãi hấp dẫn và thiết thực dành cho du khách. Theo đó, chương trình khuyến mại online "Chớp deal" với 4.200 E-voucher du lịch bằng ví MoMo triển khai từ 22/10/2021 - 22/1/2022 sẽ giúp du khách tiết kiệm phần nào chi phí khi mua tour.

Vietravel đảm bảo tiêu chí an toàn cho hệ thống sản phẩm và dịch vụ. Ảnh: Vietravel

4.200 E-voucher mệnh giá 200.000 đồng sẽ được bán chỉ với 49.000 đồng một voucher trên chuyên mục "Chợ Deal" của Momo. Thời gian "săn deal" diễn ra khung giờ 20h - 22h tối thứ 5 hàng tuần. E-voucher áp dụng cho du khách đặt mua tour trọn gói, gói dịch vụ lẻ với hóa đơn trên một triệu đồng.

Ngoài ra, từ 15/11 trở đi, du khách mua tour sẽ có thêm quyền lợi từ các chương trình như: ưu đãi giảm giá nhóm; quà tặng trực tiếp; giảm 40% nhân ngày 20/11; tuần lễ tri ân Hội viên VietravelPlus nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Công ty Vietravel...

Thư Kỳ