Vietravel đưa người hâm mộ Việt đến World Cup 2026

Vietravel trở thành đại lý tại Việt Nam của On Location - đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp đón của FIFA, đưa người hâm mộ theo dõi các trận đấu với nhiều trải nghiệm đi kèm.

FIFA World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Bắc Mỹ với quy mô lớn nhất lịch sử, lần đầu quy tụ 48 đội tuyển và diễn ra trên 16 sân vận động thuộc ba quốc gia Canada, Mexico và Mỹ. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi Vietravel được On Location - đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp đón (Hospitality) chính thức và duy nhất của FIFA - bổ nhiệm làm đại lý độc quyền tại Việt Nam cho chương trình này.

FIFA World Cup 2026 với số lượng đội tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: On Location

Chương trình tiếp đón chính thức (Hospitality) của FIFA World Cup mang đến một cách tiếp cận khác so với việc mua vé thông thường. Các gói Hospitality kết hợp chỗ ngồi có vị trí đẹp trong sân vận động với không gian tiếp đón riêng, dịch vụ ẩm thực, phục vụ trước - trong - sau trận đấu và các hoạt động giao lưu được thiết kế đồng bộ. Theo ban tổ chức, đây là mô hình nhằm nâng tầm trải nghiệm xem bóng đá, giúp người hâm mộ tập trung trọn vẹn vào cảm xúc trận đấu trong điều kiện tiện nghi và an toàn.

Tại Việt Nam, Vietravel là đơn vị được ủy quyền phân phối chính thức các gói Hospitality của FIFA World Cup 2026. Việc trở thành đại lý độc quyền giúp Vietravel đóng vai trò cầu nối, đưa người hâm mộ Việt tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ tiếp đón theo chuẩn toàn cầu. Theo đại diện doanh nghiệp, các gói sản phẩm được phân phối theo mức giá niêm yết chung trên toàn cầu, đi kèm quy trình tư vấn và hỗ trợ xuyên suốt hành trình.

Khoảnh khắc vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina. Ảnh: On Location

FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, được đánh giá là kỳ World Cup có tầm vóc toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ mở rộng số đội tham dự, giải đấu còn trải dài trên nhiều thành phố lớn của Bắc Mỹ, kết hợp thể thao với trải nghiệm văn hóa và du lịch. Với người hâm mộ Việt Nam, việc trực tiếp theo dõi các trận đấu tại World Cup vốn là giấc mơ xa xỉ trong nhiều năm, bởi rào cản vé, dịch vụ và khoảng cách địa lý.

Trận đấu giữa Mexico và Argentina tại World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Ảnh: On Location

Bên cạnh các gói Hospitality, Vietravel cũng xây dựng những hành trình du lịch kết hợp theo dõi World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, cho phép người hâm mộ vừa trải nghiệm không khí bóng đá, vừa khám phá các điểm đến đặc trưng của quốc gia đăng cai.

Linh Lam