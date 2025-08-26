Vietravel Airlines tham gia triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh

Vietravel Airlines giới thiệu loạt dịch vụ, trải nghiệm, ứng dụng công nghệ và định hướng phát triển cùng T&T Group tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Tại sự kiện, Vietralvel xây dựng thông điệp "Kiến tạo cất cánh từ vùng trời quốc gia", hướng tới mục tiêu vươn xa và hội nhập quốc tế. Gian trưng bày gồm bốn khu vực chính: trải nghiệm dịch vụ trên không, hành trình cá nhân hóa, khát vọng phát triển và vùng chạm công nghệ.

Đến sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà từ Vietravel Airlines. Ảnh: Vietravel Airlines

Ở khu vực dịch vụ trên không, khách tham quan có cơ hội khám phá dịch vụ hạng Premium và các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa Việt. Khu hành trình cá nhân hóa được thiết kế với màn hình LED, cho phép người dùng tự xây dựng chuyến đi dựa trên sở thích và nhu cầu.

Trong khi đó, khu vực khát vọng phát triển giới thiệu chiến lược hợp tác giữa Vietravel Airlines và Tập đoàn T&T Group, trong đó có các dự án hạ tầng hàng không như Cảng hàng không Quảng Trị và Tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay Quảng Trị.

Vùng chạm công nghệ trưng bày các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống quản trị quốc tế, đồng thời tổ chức hoạt động tư vấn, khuyến mại trực tiếp cho khách tham quan.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, việc tham gia triển lãm là cơ hội để hãng khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong ngành hàng không, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới sáng tạo, cam kết đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

Lễ đón chiếc máy bay thứ 2 của Vietravel Airlines. Ảnh: T&T Group

Thành lập năm 2020 với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, Vietravel Airlines khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1/2021. Với mục tiêu xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch, thời gian qua, Vietravel Airlines không ngừng mở rộng các đường bay trục, kết nối những thành phố du lịch trọng điểm trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, năm nay, hãng sẽ khai thác thêm các đường bay TP HCM - Hải Phòng, TP HCM - Thanh Hóa, khôi phục chặng Hà Nội - Nha Trang, đồng thời triển khai chuyến bay thuê chuyến Hà Nội - An Huy (Trung Quốc).

Về dài hạn, Vietravel Airlines đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng quy mô đội bay lên 30-50 chiếc, với mạng lưới phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và một số điểm đến Trung Đông. Ngoài vận tải hành khách, hãng dự kiến mở rộng sang vận chuyển hàng hóa hàng không, phát triển dịch vụ mặt đất, kho bãi và kỹ thuật hàng không. Hoạt động là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà Tập đoàn T&T Group đang triển khai.

Lễ ký kết giữa T&T Group và Vietravel Airlines hồi tháng 12/2024. Ảnh: T&T Group

Với vai trò cổ đông chiến lược, T&T Group không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn định hướng xây dựng Vietravel Airlines trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bao gồm: cảng hàng không, tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - đô thị sân bay và hệ thống hạ tầng giao thông, logistics... Điều này giúp hãng từng bước làm chủ chuỗi vận hành, từ khai thác, dịch vụ mặt đất đến kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, mở ra lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Vietravel Airlines thừa hưởng lợi thế về hạ tầng khi được kết nối với các dự án như cảng hàng không Quảng Trị, tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - đô thị sân bay tại Quảng Trị, cảng Quảng Ninh, siêu cảng logistics thông minh Việt Nam SuperPort tại Vĩnh Phúc hay cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Hãng bay mà còn đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị tích hợp từ vận tải hành khách đến logistics hàng không. Điều này cũng giúp Vietravel Airlines mở rộng không gian khai thác, từng bước tiếp cận mô hình vận hành tổng thể.

Tuệ Anh