Vietravel Airlines sẽ tăng đội tàu bay lên 10 chiếc

Vietravel Airlines đặt mục tiêu sở hữu đội bay tối thiểu 10 chiếc từ nay đến cuối năm, tăng thêm 7 tàu so với hiện tại.

Tại hội nghị sơ kết nửa năm vừa qua, lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết, 6 tháng đầu năm nay, hãng đã thực hiện 2.209 chuyến bay, phục vụ khoảng 400.000 lượt khách với hệ số sử dụng ghế bình quân 88%. Doanh nghiệp này cũng tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng.

Sau khi có thêm sự đồng hành của cổ đông chiến lược Tập đoàn T&T, Vietravel Airlines đã nhận chiếc máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng này từ cuối tháng 6. Đây cũng là dấu mốc cho chiến lược chuyển từ thuê sang sở hữu máy bay của Vietravel Airlines. Đến đầu tuần này, họ tiếp tục nhận thêm chiếc thứ hai thuộc dòng A320, nâng quy mô đội bay lên 3 tàu.

Vietravel Airlines cho biết mục tiêu trọng tâm là đội bay có tối thiểu 10 tàu đến cuối năm, tăng thêm 7 chiếc so với hiện tại. Hãng cũng tích cực đàm phán với các nhà sản xuất và hãng hàng không quốc tế để hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội bay.

Cùng kế hoạch tăng quy mô đội tàu bay, Vietravel Airlines dự kiến kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế. Hãng sẽ khai thác thêm 2 đường bay nội địa mới gồm TP HCM - Hải Phòng và TP HCM - Thanh Hóa và khai thác trở lại chặng Hà Nội - Nha Trang. Chuỗi các chuyến bay charter cũng được thực hiện từ tháng 10.

Hãng bay cũng tham vọng mở rộng sang lĩnh vực vận tải hàng hóa (air cargo) trong bối cảnh T&T Group và Vietravel Airlines có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không. Điều này sẽ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T đang phát triển.

Anh Tú