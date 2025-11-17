VietnamWorks đồng hành cùng nhân sự hiện đại nâng cấp sự nghiệp

VietnamWorks hướng tới hỗ trợ nhóm nhân sự cấp trung và cấp cao phát huy năng lực, mở rộng cơ hội phát triển chuyên nghiệp.

Theo VietnamWorks, thị trường lao động Việt Nam đang thay đổi nhanh. Nhiều người đi làm ngoài tìm việc phù hợp còn mong muốn một môi trường giúp phát huy năng lực, khẳng định giá trị và phát triển bền vững. Sau vài năm đi làm, không ít người rơi vào giai đoạn "chững lại" khi động lực giảm sút trong khi hướng đi tương lai mờ nhạt. Ở "điểm giữa" sự nghiệp, họ thường chịu sức ép kép: từ cả cấp trên với yêu cầu chiến lược lẫn từ cấp dưới với trách nhiệm dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Khảo sát của Capterra chỉ ra rằng, 71% quản lý cấp trung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Còn báo cáo của Navigos Group cho thấy 35,5% nhân sự Việt Nam sẵn sàng nghỉ việc nếu thiếu cơ hội thăng tiến. Những con số đó cho thấy thành công hôm nay không còn được đo bằng lương bổng hay chức danh, mà bằng trải nghiệm, môi trường và giá trị công việc mang lại.

Từ thực tế đó, VietnamWorks - nền tảng tuyển dụng trực tuyến với hơn 23 năm hoạt động, cho ra mắt thông điệp thương hiệu "Vươn vị thế, Vượt tiềm năng" - "Achieve PROsition, Unlock PROtential".

Hoạt động là dấu mốc cho bước chuyển mình từ nền tảng tìm việc thành "Đối tác sự nghiệp" (Professional Career Partner), đồng hành người đi làm trên hành trình khẳng định vị thế, hướng đến phát triển dài hạn và trở thành những chuyên gia.

Trọng tâm chiến dịch xoay quanh khái niệm "PROsition" - tầm nhìn mới dành cho thế hệ lao động hiện đại. Theo đại diện đơn vị, nếu trước đây thước đo thành công được hiểu là mức thu nhập hay chức danh, thì nay PROsition hướng đến một giá trị toàn diện hơn. Các tiêu chí đánh giá gồm: Năng lực và phong cách (Professional); tầm ảnh hưởng, giá trị (Position) và Tiềm năng (Potential).

Video với thông điệp mới của VietnamWorks xuất hiện tại Metro, lan tỏa cảm hứng cho thế hệ chuyên nghiệp cấp trung và cấp cao chủ động tái định nghĩa sự nghiệp. Ảnh: VietnamWorks

Với VietnamWorks, mỗi bước tiến trong sự nghiệp thể hiện hành trình trưởng thành, giúp mỗi người đi làm hiểu rõ năng lực, trau dồi kỹ năng và khai mở tiềm năng. Trong chiến dịch mới, nền tảng kể câu chuyện của những người đang ở ngưỡng chuyển giao trong sự nghiệp, khi họ nhìn lại chặng đường đã qua, nhận ra giá trị thật và tìm được môi trường phù hợp để phát huy trọn vẹn năng lực.

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing VietnamWorks cho biết đơn vị luôn đồng hành và hướng đến nhóm ứng viên đang trên hành trình khẳng định vị thế sự nghiệp. "Chúng tôi tin rằng mỗi ứng viên đều xứng đáng được công nhận đúng giá trị và mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác tuyển dụng chuyên nghiệp để không bỏ lỡ nhân tài", ông Hirohide nói.

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing của VietnamWorks. Ảnh: VietnamWorks

Suốt hơn hai thập kỷ, VietnamWorks phát triển thành hệ sinh thái tuyển dụng toàn diện, kết nối hơn 6 triệu người dùng và 70.000 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia và thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Nền tảng không chỉ cung cấp hàng nghìn cơ hội việc làm chất lượng cao mà còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để trở thành "trợ lý sự nghiệp" cho người đi làm.

VietnamWorks đồng hành cùng nhân sự hiện đại nâng cấp sự nghiệp TVC của VietnamWorks. Video: VietnamWorks

AI của VietnamWorks hỗ trợ từ phân tích năng lực, đánh giá CV đến gợi ý cơ hội việc làm phù hợp nhất, giúp ứng viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Nhờ khả năng cá nhân hóa cao, hệ thống giúp ứng viên tiết kiệm thời gian tìm việc, tập trung vào những lựa chọn thật sự tương thích với hành trình nghề nghiệp.

Với định hướng lấy con người làm trung tâm và sự hỗ trợ của công nghệ, VietnamWorks khẳng định vị thế Đối tác Sự nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Thông điệp "Vươn vị thế, Vượt tiềm năng" - "Achieve PROsition, Unlock PROtential" không chỉ thể hiện tầm nhìn mới của thương hiệu mà còn khơi dậy khát vọng tiến xa của thế hệ nhân sự Việt - những người đang vươn tới sự nghiệp vững vàng và vị thế xứng đáng.

Thái Anh