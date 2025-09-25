VietnamGroove phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

VietnamGroove được Vinhomes chọn làm đại lý F1 phân phối Vinhomes Green Paradise, nhờ kinh nghiệm triển khai dự án lớn, đội ngũ tư vấn chuyên sâu và mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Sự kiện ký kết hợp tác được tổ chức tại Vinpearl Landmark 81, TP HCM, ngày 22/9. Đại diện đơn vị phân phối cho biết, sự kiện thể hiện định hướng hợp tác dài hạn, cho thấy vào uy tín và năng lực của đơn vị trong việc đưa những sản phẩm bất động sản quy mô lớn đến với khách hàng.

Bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc VietnamGroove nhận chứng nhận đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: VietnamGroove

Vinhomes Green Paradise phát triển theo hướng thành siêu đô thị biển tại Cần Giờ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP HCM. Với quy mô hơn 2.870 ha, dự án được phát triển theo mô hình ESG++ toàn cầu, ứng dụng năng lượng tái tạo, giao thông xanh thông minh và hạ tầng đô thị tích hợp IoT, AI, Big Data. Vị trí dự án nằm trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, rộng 75.000 ha được UNESCO công nhận, mang đến không gian sinh thái nguyên bản với hệ rừng - sông - biển - bãi triều độc đáo.

Hạ tầng khu vực cũng được nâng cấp với cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, cùng các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ, giúp tăng khả năng kết nối vùng. Tuyến metro tốc độ cao được quy hoạch sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến dự án chỉ còn khoảng 12 phút (quận 7 cũ).

Hệ thống tiện ích dự án được thiết kế với nhiều công trình quy mô lớn, trong đó có tòa tháp 108 tầng, nhà hát Blue Waves Theatre, hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, biển hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon diện tích 433 ha. Bên cạnh đó còn có, cảng tàu quốc tế Landmark Habour, khu vui chơi giải trí 122 ha, tổ hợp khách sạn với khoảng 7.000 phòng và bệnh viện quốc tế hợp tác cùng Cleveland Clinic...

Vinhomes định hướng Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi an cư, mà còn là cộng đồng phát triển bền vững, nơi cư dân có thể gắn kết với thiên nhiên và tiếp cận các chuẩn mực sống xanh, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Vinhomes và doanh nghiệp. Ảnh: VietnamGroove

VietnamGroove là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản tại Việt Nam, với đội ngũ tư vấn có chuyên môn, chiến lược tiếp thị đa dạng và mạng lưới khách hàng rộng. Công ty đảm nhận vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và người mua, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch, từ khâu tư vấn ban đầu đến giai đoạn sau bán hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Vinhomes Green Paradise, không đơn chỉ là dự án bất động sản, còn là cơ hội để mang đến những lựa chọn sống và đầu tư gắn với phát triển bền vững. VietnamGroove sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp và đồng hành khách hàng trong suốt hành trình tại dự án.

Hoàng Đan