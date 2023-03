Vietnamdeli hợp tác với các trung tâm thương mại Nhật

Vietnamdeli hợp tác với hai trung tâm thương mại Aeon Mall và Matsuzakaya tại Nhật quảng bá ẩm thực Việt thông qua chuỗi nhà hàng với các món ăn truyền thống.

Theo đại diện Vietnamdeli, doanh nghiệp này đã ký kết hợp tác phát triển chuỗi nhà hàng Việt Nam với hai hệ thống trung tâm thương mại Aeon Mall và Matsuzakaya vào đầu năm 2023. Song song đó, các sản phẩm giò, chả của thương hiệu cùng tên Vietnamdeli cũng đang trong quá trình tiếp thị sản phẩm đến khách hàng người Nhật trước khi được đưa lên quầy thực phẩm trong siêu thị thuộc hai thương hiệu nổi tiếng.

Nhà hàng Vietnamdeli được quảng bá tại siêu thị Aeon Mall Higashiura. Ảnh: Vietnamdeli

Việc ẩm thực Việt Nam xuất hiện trong hệ thống hai trung tâm thương mại lớn nhất Nhật là một tín hiệu vui cho ngành thực phẩm của dải đất hình chữ S. Từ trước đến nay, đồ ăn Việt, từ hoa quả hay các sản phẩm chế biến sẵn đều rất khó thâm nhập thị trường khó tính này do không đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện tại, người dân Nhật có thể dễ dàng tiếp cận và thưởng thức các món ăn Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm giò, chả đúng hương vị truyền thống do Vietnamdeli sản xuất.

Nói về thương vụ hợp tác, ông Mori Kazuki - người sáng lập kiêm CEO Công ty Food Force, chủ sở hữu thương hiệu Vietnamdeli cho biết Aeon Mall và Matsuzakaya là đơn vị đưa ra lời mời. Vào tháng một vừa qua, nhà hàng Vietnamdeli tại Aeon Mall Higashiura đã đi vào hoạt động và trong tháng 4 tới, chi nhánh tiếp theo sẽ khai trương tại trung tâm thương mại cao cấp Matsuzakaya Sakae, tỉnh Aichi. "Cả hai đối tác lớn này đều có các yêu cầu khắt khe về chất lượng, công nghệ sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội quảng bá ẩm thực Việt đến khách hàng nội địa", ông Mori Kazuki nói.

Nhà hàng Vietnamdeli bán các món ăn thân thuộc với người Việt như: bánh mỳ, phở, set cơm với thịt kho tàu, gà chiên nước mắm... cùng cafe, đồ uống đậm vị quê hương. Tất cả nguyên liệu đều được nhà máy riêng của Vietnamdeli sản xuất và cung cấp cho nhà hàng mỗi ngày. Thậm chí, các loại rau cũng do thương hiệu tự trồng ở trang trại riêng nhằm đảm bảo về độ tươi ngon cho các món ăn. Không chỉ có không gian ấm cúng như các nhà hàng tại Việt Nam, ở một góc nhỏ của Vietnamdeli còn trưng bày các sản phẩm giò, chả, bánh mỳ... để khách hàng có thể mua về chế biến theo khẩu vị riêng. Ông Mori Kazuki tự hào bởi sau 6 năm hoạt động, nhà hàng chinh phục và thu hút khoảng 90% khách hàng là người Nhật và nhờ "tiếng lành đồn xa" mà phía Aeon Mall, Matsuzakaya đã ngỏ lời hợp tác.

Một set ăn trưa của nhà hàng Vietnamdeli với phở bò, mọc; bánh mỳ giò và ly cafe phin đúng điệu của Việt Nam. Ảnh: Vietnamdeli

Để nhà hàng Vietnamdeli và các sản phẩm giò, chả Việt Nam có chỗ đứng tại xứ sở hoa anh đào là một hành trình dài của CEO Mori Kazuki cùng bà xã người Việt - Đặng Mai Nhi. Vào năm 2017, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành quảng cáo và kinh doanh F&B, ông Mori Kazuki nhận thấy thực phẩm Việt Nam có tiềm năng lớn tại thị trường Nhật nên đã thành lập thương hiệu Vietnamdeli. Thương hiệu phát triển song song hai lĩnh vực: chuỗi nhà hàng Việt và sản xuất thực phẩm Việt. Với giá trị cốt lõi "Vietnamese Taste - Japanese Quality" (tạm dịch: Hương vị Việt Nam - Chất lượng Nhật Bản), nhà máy Vietnamdeli áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình chế biến khắt khe dưới sự giám sát từ các chuyên gia Nhật Bản. Ngoài ra, ngay từ khâu nhập nguyên liệu, thương hiệu cũng ký kết với các trang trại nuôi heo được chính phủ Nhật Bản công nhận, đáp ứng đủ yêu cầu về chăn nuôi sạch, thịt lợn chất lượng cao.

Chỉ trong vòng 6 năm, thương hiệu thực phẩm Vietnamdeli đã phát triển mạnh mẽ với hơn 2.000 đại lý phủ khắp nước Nhật. Đầu năm 2023, Vietnamdeli là một trong những công ty thực phẩm Việt hiếm hoi đạt chứng chỉ JFS-B theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật. Để có được chứng chỉ này và Vietnamdeli mất một năm tham gia các bài kiểm tra. Đến hiện tại, thương hiệu tự tin khẳng định, các sản phẩm giò chả để ngăn mát đến 2 tháng vẫn đảm bảo chưa có vi sinh vật.

Vợ chồng doanh nhân Mori Kazuki, Đặng Mai Nhi - người đứng sau thành công của thương hiệu Vietnanamdeli tại Nhật Bản. Ảnh: Vietnamdeli

Trong hai năm liên tiếp 2022 và 2023, Vietnamdelilọt vào bảng xếp hạng "Những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương". Cũng trong hai năm này, công ty đứng số một Nhật Bản về tốc độ tăng trưởng ở danh mục Thực phẩm và Đồ uống. Đây là bảng xếp hạng do các tạp chí Nikkei (Nhật Bản), Financial Times (Anh Quốc) và Statista (Đức) tổ chức với mục đích xác định những công ty phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tất cả lĩnh vực.

Đặc biệt, đầu tháng 3 vừa qua, cùng với 36 doanh nghiệp của Việt Nam, thương hiệu lần đầu tham gia Hội chợ quốc tế Foodex Japan 2023 và nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tác.

