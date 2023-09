Trung QuốcBóng lăn lúc 15h. Việt Nam cần hòa, hoặc thua với cách biệt thấp để có cửa vào tứ kết bóng đá nữ Asiad 19.

Việt Nam: Kim Thanh - Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Diễm My, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thu Thảo, Thanh Nhã.

Việt Nam đứng nhì bảng D, nhờ thắng Nepal 2-0 và Banglades 6-1. Thầy trò ông Mai Đức Chung cùng có sáu điểm như Nhật Bản nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +16). Trận đấu ở lượt cuối hôm nay vì vậy mang tính định đoạt tấm vé đi tiếp đối với Việt Nam.

Nhưng đây là cuộc đấu không cân sức bởi chênh lệch trình độ quá lớn giữa hai bên. Trên bảng FIFA, Nhật Bản hiện đứng thứ tám, dẫn đầu châu Á và hơn Việt Nam 26 bậc. Đội bóng này mới vào tứ kết World Cup 2023, giải đấu thầy trò HLV Mai Đức Chung dừng chân ở vòng bảng mà không có được bàn thắng nào trong lần đầu góp mặt. Trong bảy lần đã đấu Nhật Bản, Việt Nam toàn thua, thủng lưới 31 bàn và chỉ ghi được một bàn.

Thanh Nhã truy cản Jun Endo khi Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 tại Asian Cup 2022.

Cơ hội thắng Nhật Bản là quá mong manh. Mục tiêu phù hợp hơn với thầy trò HLV Mai Đức Chung là hòa, hoặc thua với cách biệt thấp để cạnh tranh một trong ba suất nhì có thành tích tốt ở năm bảng.

Theo quy định ban đầu, ba đội nhì có thành tích tốt hơn trong năm bảng sẽ có vé vào tứ kết. Tuy nhiên, do Campuchia rút lui vào phút chót, bảng C chỉ còn Triều Tiên và Singapore nên đội nhì bảng này không được tính. Bốn đội nhì còn lại sẽ cạnh tranh ba vé. Nhưng do bảng B chỉ có ba đội nên đội nhì các bảng còn lại sẽ không được tính kết quả với đối thủ đứng bét bảng.

Nếu hòa Nhật Bản, Việt Nam sẽ vào tứ kết bởi sau khi trừ đi kết quả trận với đội đứng cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có bốn điểm, hơn đội nhì ở bảng D và E. Trong trường hợp thua, hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định.

Hiện tại sau khi trừ đi kết quả với đội cuối bảng, Uzbekistan dẫn đầu danh sách những đội nhì bảng với ba điểm và hiệu số +6, Việt Nam đứng thứ hai với ba điểm và hiệu số +2, tiếp đó là Thái Lan với ba điểm và hiệu số +1, Philippines với 0 điểm và hiệu số -4.

Nhân Đạt - Quang Huy