Vietnam Star ưu đãi giá xe Mercedes-Benz

Ưu đãi lần này của đại lý Vietnam Star áp dụng cho nhiều mẫu xe như C-Class, E-Class, GLC-class, S 450 L và dòng siêu sang Mercedes-Maybach.

Hệ thống đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star trên toàn quốc sẽ triển khai chương trình hỗ trợ dành cho khách mua xe trong tháng 6.

Mercedes E 200 Exclusive 2020 là mẫu xe nằm trong ưu đãi của đại lý Vietnam Star.

C-Class là dòng sedan hướng đến giới trẻ sành điệu. Dải sản phẩm mới nhất ra mắt tháng 3/2020 với ba phiên bản C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG.Cụ thể, nhà phân phối này đưa ưu đãi tới 10% tổng giá trị xe, áp dụng cho nhiều dòng bán chạy của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Các mẫu xe nhận ưu đãi này gồm: cả ba phiên bản C-Class, GLC 200, GLC 200 4MATIC, GLC 300, S 450 L và dòng siêu sang Mercedes-Maybach S 450 và S 560.

Đại diện nhà phân phối cho biết, chương trình ưu đãi được áp dụng với nhiều mẫu xe, trải dài đa dạng phân khúc, từ đó giúp nhiều khách hàng có thể tiếp cận thương hiệu Mercedes-Benz hơn.

C 200 Exclusive được trang bị công nghệ chiếu sáng thông minh Multibeam LED, màn hình giải trí 10,25 inch, dàn âm thanh Burmester 13 loa, công suất 590W. Động cơ 2.0 tăng áp đơn, cửa nạp kép cho công suất 202 mã lực và sức kéo 300Nm từ vòng tua 1.600-4.000 vòng/ phút. C 300 AMG là phiên bản cao cấp nhất, sở hữu ngoại thất thể thao. Động cơ dung tích 2.0 sản sinh công suất 258 mã lực và sức kéo 370Nm, hộp số tự động 9 cấp kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng. Xe tăng tốc 0-100km/h trong 5,9 giây.

E-Class là dòng xe được hãng hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và các dịch vụ chuyên chở đẳng cấp 5 sao. Mẫu sedan hạng sang cỡ trung của Mercedes hiện có 3 phiên bản mới gồm: E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Dòng xe E-class đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP.

GLC 200 4MATIC.

Tương tự GLC-Class, S-Class là dòng sedan hạng sang cỡ lớn có doanh số bán cao bậc nhất tại thị trường Việt Nam. Đại diện Vietnam Star cho biết, dòng xe này chiếm khoảng 80% doanh số trong phân khúc. S 450 L sở hữu thiết kế lịch lãm, trang bị nhiều công nghệ đẳng cấp và thể hiện vẻ sang trọng cần có của chủ sở hữu.

Tại Việt Nam, C-Class hưởng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km.GLC-class là dòng SUV hạng sang cỡ trung bán chạy nhất tại Việt Nam. Vừa qua, hãng xuất xưởng chiếc GLC thứ 10.000 chỉ sau 4 năm lắp ráp trong nước. Tháng 2/2020, GLC 200 và GLC 200 4MATIC ra mắt thị trường. Tháng 3/2020, hãng Đức bổ sung thêm GLC 300 4MATIC phiên bản lắp ráp trong nước và GLC 300 4MATIC Coupé nhập khẩu.

Dòng siêu sang Mercedes-Maybach được Vietnam Star phân phối chính hãng từ 2018 đến nay. Mercedes-Maybach S 450 là biến thể cao cấp của S 450. Ở đẳng cấp cao hơn là Mercedes-Maybach S 560, mẫu xe sang sở hữu nhiều trang bị đắt tiền như: chức năng điều khiển bằng giọng nói, hệ giải trí Command trực tuyến màn hình HD 12,3 inch, dàn loa Burmester high-end 3D 26 loa công suất 1.590W, cửa sổ trời Panoramic Sky Control, hỗ trợ quan sát ban đêm, chức năng thư giãn hiệu ứng massage đá nóng, bàn làm việc cá nhân...

Nội thất Mercedes-Maybach S 560 tại Việt Nam.

Mercedes-Maybach S 560 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 5.462 x 1.899 x 1.498 (mm). Chiều dài trục cơ sở 3.365 mm. Xe trang bị động cơ V8 4.0 cho công suất tối đa 469 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm tại 2.000 - 4.000 vòng/ phút. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4Matic. Xe sở hữu những tính năng an toàn cao cấp bậc nhất của Mercedes-Benz.

Tuấn Vũ