Vietnam Motor Show 2024: xe điện mui trần MG Cyberster giá 3,2 tỷ đồng

11h10 Toyota và tầm nhìn "Beyond Zero"

Toyota Việt Nam mang đến 6 mẫu xe, đại diện cho tầm nhìn "Beyond Zero" hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, với sự ra mắt của một mẫu xe mới. Như mọi năm, Toyota có gian hàng to bậc nhất triển lãm, tuy năm nay vắng bóng Lexus. Đây cũng là gian hàng thu hút sự quan tâm nhất của giới truyền thông.

Màn trình diễn nghệ thuật thể hiện quan điểm xanh, điện hóa, tập trung vào xe thuần điện và hybrid. Toyota mang đến 6 xe, gồm một xe thuần điện và 5 xe hybrid, tức không có mẫu xe xăng nào: FT-3e, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry, Alphard.

Toyota mang đến triển lãm Camry bản mới được nhập từ Thái. Xe đã bán ở Singapore từ cuối tháng 8. Sau đó, đến tháng 10, Camry sẽ ra mắt ở thị trường lắp ráp mẫu xe này, Thái Lan. Điểm chung của hai thị trường này là Camry chỉ có động cơ hybrid.

Tại Việt Nam, Camry có giá cụ thể như sau: bản 2.0 Q giá 1,22 tỷ, bản 2.5 HEV MID giá 1,46 tỷ, và 2.5 HEV TOP là 1,53 tỷ đồng.

Toyota Camry bản mới, nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Thành Nhạn

Camry mới với lựa chọn 2.5 hybrid kết hợp máy xăng 2.5 công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 221 Nmi cùng môtơ công suất 136 mã lực, mô-men xoắn 202 Nm. Kết hợp lại cho tổng công suất 230 mã lực, hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước.

Ngoài thiết kế mới, Camry 2025 trang bị nhiều tính năng như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là dàn âm thanh JBL 6 loa, ra lệnh giọng nói Hey Toyota, màn hình kính lái HUD 10 inch, lẫy chuyển số vô-lăng, sạc không dây. Hệ thống hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3.0 nhiều tính năng.

Tâm điểm của gian hàng Toyota, trên bục cao nhất, là chiếc concept điện FT-3e.

Toyota Video: Phan Tân

FT-3e là mẫu xe concept về xe xanh tương lai của Toyota. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số trải dài từ phía dưới thân xe đến phần cửa trên, hiển thị thông tin của xe khi chủ nhân đến gần, bao gồm trạng thái sạc pin, nhiệt độ bên trong và chất lượng không khí. FT-3e có kích thước dài 4.860mm, rộng 1.955mm và cao 1.595mm. Thiết kế ngoại thất nhiều đường nét cắt xẻ táo bạo, cụm đèn trước sau dạng dải.

Toyota cho biết FT-3e được thiết kế để tăng hiệu quả, phạm vi hoạt động thông qua sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ và tối ưu hóa khí động học.