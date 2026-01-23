Vietnam Land thành đối tác phân phối Vinhomes Pearl Bay Nha Trang

Vietnam Land công bố chính thức đảm nhiệm vai trò đơn vị phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang, đánh dấu thời điểm dự án bước vào giai đoạn tiếp cận thị trường.

Sự kiện công bố được doanh nghiệp tổ chức tại sảnh Marriott Resort - Ga cáp treo Vinpearl Nha Trang, ngày 16/1. Theo đại diện Vietnam Land, việc được Vinhomes lựa chọn làm đơn vị phân phối chiến lược F1 cho thấy sự ghi nhận đối với uy tín thương hiệu, năng lực triển khai bán hàng và kinh nghiệm thực tiễn của công ty trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Doanh nghiệp được trao chứng nhận phân phối chiến lược F1 Vinhomes Pearl Bay Nha Trang. Ảnh: Vietnam Land

Bên cạnh vai trò phân phối, đơn vị này còn đồng hành chủ đầu tư trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, hỗ trợ truyền thông - bán hàng và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình triển khai. Lễ công bố thu hút sự tham dự của đại diện các đối tác, hệ thống kinh doanh và khách mời, cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Vinhomes Pearl Bay là dự án đô thị nghỉ dưỡng ven biển quy mô 33,8 ha, tọa lạc tại phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng vốn đầu tư 7.453 tỷ đồng, hút sự chú ý nhờ vị trí ven biển, quy hoạch đồng bộ và dấu ấn thương hiệu Vinhomes.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Pearl Bay khai trương ngày 16/1. Ảnh: Vietnam Land

Vinhomes Pearl Bay quy hoạch theo mô hình đô thị biển hiện đại, tích hợp hài hòa giữa không gian ở, nghỉ dưỡng và giải trí trong tổng thể đồng bộ. Quy hoạch chú trọng yếu tố cảnh quan, mật độ hợp lý và sự riêng tư, mang đến môi trường sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi, tiêu chuẩn vận hành cao cấp.

Dự án có thể kết nối trực tiếp với hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang, cho phép cư dân và du khách tiếp cận chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, thương mại cùng dịch vụ cao cấp. Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh Nha Trang phục hồi mạnh mẽ du lịch và kinh tế biển, dự án kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực.

Đội ngũ Vietnam Land có mặt tại dự án Vinhomes Pearl Bay. Ảnh: Vietnam Land

Trong vai trò đơn vị phân phối chiến lược F1, Vietnam Land định hướng trở thành cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, nhà đầu tư. Đơn vị đồng hành trong suốt quá trình tiếp cận dự án, cung cấp thông tin rõ ràng, đảm bảo pháp lý minh bạch và tư vấn phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, doanh nghiệp được Vinhomes lựa chọn nhờ năng lực triển khai và kinh nghiệm thị trường. Đơn vị tập trung vào cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật tiến độ, pháp lý dự án, đồng thời đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư. Đội ngũ tư vấn xây dựng theo hướng am hiểu thị trường và đồng hành dài hạn cùng khách hàng.

Hoàng Đan