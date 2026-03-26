Vietnam Land là đại lý phân phối Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Vietnam Land được công nhận là đại lý F1 phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng, góp phần mở rộng kênh tiếp cận dự án.

Lễ ký kết diễn ra tại văn phòng chủ đầu tư Vinhomes, tầng 3 Vincom Mega Mall Thảo Điền, ngày 16/3. Sự kiện đánh dấu bước hợp tác mới giữa hai bên trong việc phát triển kênh phân phối dự án.

Với vai trò đại lý F1, Vietnam Land tham gia trực tiếp vào quá trình phân phối sản phẩm ra thị trường. Đại diện đơn vị cho biết, việc được lựa chọn thành đơn vị phân phối cũng cho thấy năng lực triển khai, kinh nghiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Sự kiện giúp khách hàng có thêm kênh tiếp cận thông tin dự án rõ ràng hơn. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển miền Trung đang có xu hướng phát triển. Đồng thời, việc hợp tác cũng góp phần củng cố vị thế của Vietnam Land trong phân khúc sản phẩm cao cấp.

Đại diện hai bên tại lễ ký kết. Ảnh: Vietnam Land

Vinhomes Hải Vân Bay có vị trí tại khu vực vịnh Nam Chơn, phía Bắc Đà Nẵng. Dự án có quy mô khoảng 512 ha và nằm trên trục kết nối các khu vực du lịch miền Trung. Không gian phát triển theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, tạo sự đa dạng trong lựa chọn sản phẩm.

Dự án dự kiến cung cấp gần 6.000 căn thấp tầng, với tổng mức đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng. Phần lớn sản phẩm có thời hạn sở hữu lâu dài. Bên cạnh đó, công trình tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu lưu trú, thương mại, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Mô hình này hướng đến việc hình thành khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn tại khu vực.

Với mật độ xây dựng thấp và định hướng phát triển dài hạn, Vinhomes Hải Vân Bay được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng. Đồng thời, dự án có thể tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch và kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng. Ảnh: Vinhomes

Là đơn vị phân phối, Vietnam Land đóng vai trò kết nối giữa chủ đầu tư và khách hàng. Doanh nghiệp cung cấp thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tiếp cận dự án. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham gia tư vấn các phương án phù hợp với nhu cầu sử dụng và đầu tư.

Đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Ảnh: Vietnam Land

Vietnam Land có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp xây dựng đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường và có khả năng cập nhật xu hướng. Quy trình làm việc được tổ chức theo hướng đồng bộ, từ giai đoạn tìm hiểu thông tin đến khi hoàn tất giao dịch. Sự hợp tác giữa chủ đầu tư Vinhomes và Vietnam Land được kỳ vọng mang lại kênh phân phối ổn định cho dự án. Đồng thời, khách hàng có thêm lựa chọn tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn trong quá trình tìm hiểu sản phẩm.

Hoàng Đan