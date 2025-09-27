Vietnam Land đồng hành dự án tại Cần Giờ của Vinhomes

Vietnam Land là đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ - siêu đô thị sinh thái biển 2.870 ha do Vinhomes phát triển.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn tận tâm giúp Vietnam Land trở thành đối tác phân phối chiến lược của Vinhomes. Đơn vị cam kết mang đến cho khách hàng thông tin minh bạch, góp phần đưa sản phẩm của Vinhomes tới gần nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Trương Văn Trung, Tổng giám đốc Vietnam Land nhận chứng nhận đại lý phân phối. Ảnh: Vietnam Land

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có tổng vốn đầu tư dự kiến 11 tỷ USD, do Tập đoàn Vingroup phát triển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM. Dự án được phát triển theo mô hình ESG với ba trụ cột xanh - thông minh - sinh thái. Mật độ xây dựng chiếm 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái.

Dự án có ba mặt giáp biển Đông và một mặt giáp rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ dự án, cư dân chỉ mất 50 đến 55 phút để di chuyển về khu vực quận 1 cũ qua trục Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương - Rừng Sác. Ngoài ra, khoảng cách đường thủy 12 km giúp khu vực kết nối nhanh với Vũng Tàu. Vinhomes Green Paradise còn gần kề các điểm đến sinh thái nổi tiếng như biển 30/4, Đảo Khỉ, rừng Vàm Sát.

Hạ tầng nơi đây đang được đầu tư với những dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ. Các công trình sẽ là nền tảng giúp gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực trong tương lai.

Vinhomes Green Paradise hội tụ hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế như Paradise Lagoon rộng 443 ha - biển hồ nhân tạo với bãi biển dài hàng km, Landmark Harbour - cảng tàu quốc tế 5 sao. Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên nước và quảng trường biển... Hệ sinh thái tiện ích này mang đến không gian sống toàn diện, kết hợp nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế và giải trí.

Song Anh