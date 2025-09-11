Vietnam Land đồng hành cùng dự án La Tiên Villa

Là một trong những đơn vị phân phối quần thể nghỉ dưỡng La Tiên Villa tại Nha Trang, Vietnam Land kỳ vọng đưa dự án trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản ven biển.

Vietnam Land cho biết sẽ đồng hành khách hàng trong các bước tư vấn, lựa chọn sản phẩm và hoàn thiện thủ tục sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại Nha Trang khi dự án bước vào giai đoạn mở bán. Đại diện doanh nghiệp cũng cam kết đảm bảo tính minh bạch, quy trình chuyên nghiệp trong giao dịch.

"Chúng tôi sẽ là cầu nối đưa La Tiên Villa đến với khách hàng. Không chỉ là sản phẩm bất động sản, đây còn là cơ hội trải nghiệm phong cách sống cao cấp và hướng đến giá trị bền vững", đại diện Vietnam Land nói.

Phối cảnh căn villa tại dự án. Ảnh: KDI Holdings

La Tiên Villa nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng, Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Nha Trang. Dự án có quy mô 28,2 ha với gần 700 căn biệt thự đơn lập và song lập.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thiết kế của từng căn biệt thự mang không gian mở, tối ưu ánh sáng và tầm nhìn trực diện biển. Dự án gồm các dòng sản phẩm central villa, garden villa, hidden villa, oceanview villa... với giá dự kiến từ 13 tỷ đồng một căn.

Hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi vô cực, sky deck, beach club, lounge biển, sân pickleball, khu vui chơi trẻ em, cảnh quan sinh thái.

Đội ngũ kinh doanh của Vietnam Land. Ảnh: Vietnam Land

Theo chủ đầu tư, La Tiên Villa thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng giao thông hiện đại của Nha Trang như cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng hàng không Vân Phong, cảng Hòn Khói, trục đường Phạm Văn Đồng – nơi dự án tọa lạc. Ngoài để ở, sản phẩm còn có thể khai thác thương mại với tỷ suất lợi nhuận dự kiến 6-8% một năm.

La Tiên Villa do KDI Holdings làm chủ đầu tư, Masterise Homes đồng phát triển. Đơn vị vận hành gồm Meliá Hotels & Resorts, The Ascott Limited. Theo kế hoạch, dự án được bàn giao từ quý III năm nay.

Song Anh