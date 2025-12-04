Vietnam Airlines và aT hợp tác quảng bá nho Hàn Quốc

Vietnam Airlines phục vụ nho Shine MuscaT và giống nho mới Glorystar của Hàn Quốc cho khách hạng Thương gia trên các chuyến bay quốc tế từ Việt Nam.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phối hợp Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), Hiệp hội Xuất khẩu Nho Hàn Quốc (K-grape) triển khai chương trình quảng bá nho Hàn Quốc trên các đường bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam. Chương trình nhằm giới thiệu các loại trái cây cao cấp của Hàn Quốc và văn hóa ẩm thực K-food đến hành khách Việt Nam và quốc tế.

"Vietnam Airlines luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng và chất lượng cho hành khách. Sự hợp tác với aT lần này góp phần nâng cao nhận diện toàn cầu của K-food, đồng thời củng cố giá trị thương hiệu cao cấp của Vietnam Airlines", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines (bên trái) và ông Kim Kyoung Cheol (bên phải), đại diện Tổng công ty aT, tại buổi lễ ký kết. Ảnh: DBA Media

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Vietnam Airlines phục vụ nho Shine MuscaT và giống nho mới Glorystar của Hàn Quốc như món tráng miệng dành cho hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay quốc tế từ Việt Nam sang Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ trong suốt tháng 11.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng mở rộng phạm vi quảng bá trên các đường bay quốc tế đường dài bằng cách phát sóng video giới thiệu nho Hàn Quốc qua hệ thống màn hình cá nhân, giúp hành khách tiếp cận K-food một cách tự nhiên và sinh động.

Nho Shine MuscaT Hàn Quốc (bát nho màu xanh) được phục vụ như món tráng miệng trên khoang Thương gia của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, aT và Vietnam Airlines đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác quảng bá thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. Kể từ đó, hai bên liên tục mở rộng các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao nhận diện K-food trên thị trường.

Nho Glorystar Hàn Quốc với sắc đỏ đặc trưng và phần thịt giòn mọng. Ảnh: K-Grape Việt Nam

Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc, được thành lập năm 1967. Vai trò chính là hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến của Hàn Quốc.

Hiện nay, aT vận hành 18 văn phòng tại 11 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Việt Nam. Thông qua các hoạt động quảng bá phù hợp với từng thị trường và phát triển mạng lưới phân phối tại địa phương, aT tích cực thúc đẩy sự lan tỏa toàn cầu của K-food. Tại Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều sự kiện như "K-food Fair" và "K-food Festival", góp phần giới thiệu thực phẩm xứ kim chi đến đông đảo người tiêu dùng.

(Nguồn: aT)