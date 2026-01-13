Vietnam Airlines trong top 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam xếp thứ 19 trong danh sách hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới 2026, tăng ba bậc so với 2025, theo xếp hạng của AirlineRatings.

Bảng xếp hạng được AirlineRatings công bố ngày 13/1, dựa trên cơ sở theo dõi và đánh giá 320 hãng hàng không trên thế giới, phản ánh mức độ đáp ứng các chuẩn mực an toàn ở quy mô quốc tế. Trong top 25, Vietnam Airlines đứng cùng nhiều hãng hàng không hàng lớn như Emirates, Etihad, Singapore Airlines, All Nippon Airways...

Tàu bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

AirlineRatings đánh giá dự theo các tiêu chí bao gồm: tỷ lệ sự cố trên tổng số lượng chuyến bay, độ tuổi đội bay, các sự cố nghiêm trọng, công tác huấn luyện phi công và các cuộc đánh giá an toàn. Năm nay, AirlineRatings chú trọng hơn vào công tác phòng ngừa nhiễu động do đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương tích trên chuyến bay.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng hiện sử dụng các phần mềm hiển thị, dự báo và đánh giá thời tiết tân tiến để đánh giá đồng thời nhiều yếu tố khí tượng kết hợp với đặc thù địa hình, từ đó đưa ra phương án khai thác cũng như cảnh báo sớm tới tới phi công nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng của nhiễu động trong khi bay đối với an toàn hành khách.

Bà Sharon Petersen, Tổng giám đốc AirlineRatings, đánh giá Vietnam Airlines đã cải thiện thứ hạng trong danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026. Điều này phản ánh tiến bộ trên nhiều phương diện như chất lượng đội bay, hệ thống an toàn, kết quả đánh giá của ngành, tỷ lệ sự cố ở mức rất thấp và tính ổn định trong khai thác. Ngoài ra, công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam cũng được củng cố, thể hiện qua các đợt đánh giá của ICAO, mang lại lợi ích không chỉ cho các hãng hàng không Việt Nam mà còn cho các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá rủi ro, đồng thời đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế. "Việc Vietnam Airlines duy trì vị trí trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026 chứng tỏ năng lực vươn tầm quốc tế của hàng không Việt Nam", ông Tuấn nhấn mạnh.

Các kỹ sư Vietnam Airlines bảo dưỡng động cơ máy bay. Ảnh: Vietnam Airlines

Vietnam Airlines là đơn vị hàng không đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006. Hệ thống quản lý an toàn (SMS) được hãng xây dựng từ năm 2007 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của quốc tế và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn làm điểm mẫu để các đơn vị hàng không nội địa khác xây dựng, hoàn thiện tài liệu an toàn. Năm 2023, IATA lựa chọn Vietnam Airlines đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới.

AirlineRatings là website đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không, được hàng triệu hành khách sử dụng để lựa chọn hãng bay dựa trên các thang điểm đánh giá. Đơn vị cung cấp thông tin về du lịch hàng không, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực này.

Yên Chi