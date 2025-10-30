Vietnam Airlines thu trung bình 330 tỷ đồng mỗi ngày

9 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất 90.177 tỷ đồng, tương ứng trung bình khoảng 330 tỷ mỗi ngày.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động tích cực. Tổng doanh thu hợp nhất của hãng đạt 30.782 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 732 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 90.177 tỷ đồng, tăng gần 4,6%. Con số này cũng tương ứng với mức thu bình quân khoảng 330 tỷ đồng mỗi ngày. Nhờ đó, hãng hàng không Quốc gia lãi kỷ lục với lợi nhuận hợp nhất sau thuế 7.174 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức lãi này đã bằng 90% mức mà Vietnam Airlines đạt được trong cả năm ngoái.

Trong 3 tháng vừa qua, hãng bay này vận chuyển 6,7 triệu lượt khách. Hãng cho biết giai đoạn này tiếp tục khó lường về biến động kinh tế thế giới, căng thẳng địa chính trị, giá nhiên liệu và tỷ giá duy trì ở mức cao. Ngoài ra, sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường hàng không cũng ngày càng gia tăng.

Một tàu bay thân rộng Boeing 787 của hãng hàng không Quốc gia. Ảnh: Vietnam Airlines

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh thị trường nội địa, hãng đã mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của khách nước ngoài đến Việt Nam. Trong quý III, Vietnam Airlines cũng phát hành thành công gần 900 triệu cổ phiếu, giúp tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng. Nhờ đó, hãng đã khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Hãng đang có kế hoạch bổ sung thêm 30 tàu bay thân rộng của Airbus hoặc Boeing với lịch giao hàng từ năm 2028.

Hiện tại, hãng vận hành 102 tàu bay. Trong đó, đội bay thân rộng có 31 tàu, gồm 14 chiếc A350-900 và 17 chiếc Boeing 787. Đội tàu bay thân hẹp có 65 chiếc A321 và A320. Ngoài ra, hãng này còn có 6 chiếc ATR-72.

Anh Tú