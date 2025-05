Vietnam Airlines nối lại đường bay thẳng Hà Nội - Moscow

NgaĐường bay thẳng Hà Nội - Moscow sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Ngày 8/5, Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, từ ngày 8-11/5 của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 4 từ trái sang) và đại diện Vietnam Airlines tại sự kiện. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN63 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài ngày 8/5 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow) với 254 hành khách, đạt tỷ lệ lấp đầy toàn bộ. Sáng 10/5, chuyến bay VN62 từ Moscow về Hà Nội đưa 86 cán bộ, quân nhân Việt Nam đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ về nước.

Ông Lê Hồng Hà – Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga đang mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Việc nối lại đường bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow không chỉ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển du lịch, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc tăng cường kết nối chiến lược giữa hai quốc gia.

Ông Lê Hồng Hà – Tổng giám đốc Vietnam Airlines phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietnam Airlines

Hiện Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội – Moscow với tần suất hai chuyến mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Năm, bằng tàu bay thân rộng Boeing 787. Hãng dự kiến sẽ nâng tần suất lên ba chuyến mỗi tuần từ tháng 7/2026.

Lãnh đạo hãng cho biết việc nối lại đường bay thẳng Hà Nội – Moscow là một trong những bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1995–2025).

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga do Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đồng tổ chức tại Moscow vào ngày 11/5, Vietnam Airlines ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với bốn đối tác du lịch hàng đầu của Nga, gồm: Amparus Tour, Mosturflot, Azimut Hotels và Union of Fairs and Congress. Động thái này góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai quốc gia, tăng trưởng khách du lịch hai chiều và khai thác hiệu quả đường bay trực tiếp này.

Yên Chi