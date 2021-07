Vietnam Airlines nhận chứng chỉ 5 sao về phòng dịch của Skytrax

Vietnam Airlines được Skytrax cấp chứng chỉ 5 sao, cao nhất về an toàn phòng chống Covid-19.

Chương trình đánh giá được các chuyên gia Skytrax thực hiện trong tháng 5-6 vừa qua. Theo đó, Skytrax áp dụng tiêu chuẩn chung về an toàn sức khỏe hành khách trên toàn cầu, thực tiễn của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận tải hàng không (IATA) cùng chính sách phòng chống dịch của Hiệp hội an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA).

Nội dung đánh giá bao gồm tất cả biện pháp phòng chống dịch bệnh được áp dụng trong suốt quá trình hành khách trải nghiệm với hãng hàng không. Trong đó gồm: Thông tin cho hành khách phòng chống dịch bệnh trên website; Công tác đảm bảo vệ sinh khử trùng tàu bay, trang thiết bị phục vụ hành khách; Biện pháp hạn chế tiếp xúc; Trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên; Vật tư y tế phòng chống dịch bệnh; Quy trình kiểm soát khách, xử lý sự cố, điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ tại mặt đất và trên chuyến bay để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Kết quả đánh giá cho thấy, trên thang điểm từ một đến 5 sao, Vietnam Airlines có gần 99% tiêu chí đạt chuẩn 5 sao và trên 4 sao. Skytrax cũng đánh giá cao việc đảm bảo an toàn cho nhân viên và hành khách, khử trùng tàu bay, vệ sinh vật tư thiết bị phục vụ của hãng. Với kết quả xếp hạng này, Vietnam Airlines được khẳng định an toàn chất lượng 5 sao, sánh ngang với hãng Qatar Airways, Korean Air, ANA, Japan Airlines.

Ông Edward Plaisted - Tổng giám đốc Skytrax nhìn nhận, Vietnam Airlines đang tiếp tục khai thác các đường bay nội địa và một số ít chuyến bay quốc tế. Hãng đã triển khai hàng loạt nâng cấp, vệ sinh để đảm bảo an toàn cho hành khách và người lao động trong thời dịch. Các phương án này được thực hiện nhất quán và đồng bộ, có cân nhắc để phù hợp với mức độ rủi ro tại thị trường nội địa. Cùng với đó, Vietnam Airlines còn có kế hoạch phù hợp để quản lý khi lượng khách vận chuyển tăng lên. Hãng cũng chuẩn bị đón nhiều hành khách quốc tế hơn.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Vietnam Airlines (đứng chính giữa) nhận chứng chỉ 5 sao của Skytrax về an toàn phòng chống Covid-19.

Còn ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ, việc chinh phục những tiêu chí của tổ chức đánh giá độc lập Skytrax đã chứng minh nỗ lực của hãng trong bảo vệ sức khỏe hành khách, người lao động và cộng đồng. Qua đó, Việt Nam Airlines giúp hành khách thêm tin tưởng, an tâm trong suốt hành trình bay.

"Với tiêu chí an toàn là số một, chúng tôi cam kết triển khai các hình thức bảo vệ sức khỏe toàn diện cho hành khách, mang lại sự an tâm khi bay. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng đất nước chiến thắng đại dịch, tiếp tục sứ mệnh là động lực để ngành hàng không nói riêng và kinh tế nói chung phục hồi bứt phá", ông Lê Hồng Hà cho biết thêm.

Vietnam Airlines phun khử khuẩn toàn bộ tàu bay, gồm khoang hành khách, buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên.

Theo Vietnam Airlines, từ khi Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, hãng đã chủ động nghiên cứu, đưa ra phương án, áp dụng biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Hãng cũng đánh giá liên tục tình hình thực tế để điều chỉnh phương án cho phù hợp, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sức khỏe của hãng, Chính phủ Việt Nam và tổ chức hàng không, y tế thế giới.

Vietnam Airlines hiện đã có bộ tiêu chuẩn các cấp độ phòng, chống dịch, linh hoạt vận dụng cho từng chuyến bay. Hãng bố trí đội bay riêng cho từng tuyến đường bay để hạn chế lây nhiễm chéo. Hãng còn đầu tư mạnh vào khử khuẩn với tần suất khử khuẩn máy bay, trang thiết bị và dụng cụ phục vụ hành khách nhiều nhất. Đại diện hãng đánh giá, nhờ cơ sở vật chất đầy đủ, biển bảng hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch, kê khai y tế... tại các cảng hàng không nên việc triển khai diễn ra đồng bộ, nhất quán và mang lại hiệu quả cao.

Hành khách được yêu cầu đứng theo các vị trí được đánh dấu giãn cách trên sàn.

Ngoài biện pháp giảm tiếp xúc như làm thủ tục trực tuyến, qua điện thoại, tại quầy kiosk tại 6 sân bay nội đia, trong thời gian tới, Vietnam Airlines cho biết sẽ giới thiệu thêm ứng dụng đọc báo điện tử (app reader) thay cho báo giấy, gửi tin nhắn qua điện thoại báo băng chuyền hành lý đến... Hãng còn nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới như nhận thẻ lên máy bay tại nhà, tự quẹt thẻ lên máy bay, gửi hành lý trước khi lên sân bay, gửi về nhà sau chuyến bay, giúp tiết kiệm thời gian cho hành khách.

Nhân viên Vietnam Airlines được trang bị đầy đủ mặt nạ, khẩu trang, găng tay phòng chống dịch.

Cũng theo Vietnam Arilines, một trong những mục tiêu cốt lõi của hãng là tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên, tiếp viên qua công tác đào tạo huấn luyện. Đây là tiêu chí quan trọng giúp Vietnam Airlines vượt qua đánh giá để có được sự công nhận của Skytrax.

"Sự đầu tư đồng bộ từ hệ thống dịch vụ, đội bay, chất lượng khai thác đến nguồn nhân lực chuyên môn cao là nền tảng quan trọng để Vietnam Airlines chinh phục tiêu chuẩn 5 sao, trở thành một trong những hãng hàng không được ưa chuộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", đại diện Vietnam Airlines khẳng định.

Tổ chức Skytrax được thành lập năm 1989, có trụ sở đặt tại London (Anh). Skytrax chuyên điều tra, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ, hành khách của các hãng hàng không, liên minh hàng không, sân bay và nhà cung ứng vận tải hàng không. Skytrax dựa trên đánh giá của chuyên gia (Audit) và đánh giá của hành khách (survey và vote) để trao các giải thưởng. Vietnam Airlines đã tham gia các chương trình đánh giá hãng hàng không của Skytrax từ năm 2011.

Skytrax công bố chương trình Covid-19 Audit từ tháng 10/2020. Chứng chỉ Covid-19 Audit được cấp dựa trên kết quả Audit và thảo luận với các hãng về giải pháp phòng chống dịch, áp dụng theo ba mức 3, 4 và 5 sao.

Hà Thanh (Ảnh: Vietnam Airlines)