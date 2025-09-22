Vietnam Airlines muốn có thêm 30 tàu bay thân rộng hơn 10 tỷ USD

Vietnam Airlines có kế hoạch bổ sung thêm 30 tàu bay thân rộng của Airbus hoặc Boeing với lịch giao hàng từ năm 2028.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát thông báo mời chào sơ bộ cho dự án tàu bay thân rộng. Đây là bước đi đầu tiên trong tham vọng mở rộng đội tàu bay thân rộng của hãng bay này.

Theo đó, hãng hàng không quốc gia cho biết đang có kế hoạch bổ sung 30 tàu bay thân rộng loại Airbus A350-900 hoặc Boeing B787-9 với lịch giao dự kiến trong giai đoạn 2028-2032. Vietnam Airlines đề nghị các đối tác gửi thông tin về số lượng, chủng loại tàu bay, lịch giao, giá trị hợp đồng trước ngày 8/10.

Hãng cho biết sẵn sàng xem xét tất cả phương án thuê/mua khả thi. Trong trường hợp mua, doanh nghiệp này có thể cần đầu tư từ 10 tỷ USD cho 30 tàu bay thân rộng và động cơ (chưa tính đàm phán giảm giá lô lớn).

Hiện tại, hãng vận hành 102 tàu bay. Trong đó, đội bay thân rộng có 31 tàu, gồm 14 chiếc A350-900 và 17 chiếc Boeing 787. Đội tàu bay thân hẹp có 65 chiếc A321 và A320. Ngoài ra, hãng này còn có 6 chiếc ATR-72.

Một tàu bay thân rộng Boeing 787-10 của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Trước đó, Vietnam Airlines dự kiến đến năm 2035 cần 52 tàu bay thân rộng, 112 tàu thân hẹp để phục vụ nhu cầu của hành khách và mở rộng mạng lưới đường bay. Hồi cuối tháng 4, hãng được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư thêm 50 tàu bay thân hẹp với tổng giá trị dự kiến khoảng 92.800 tỷ đồng.

Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nói rằng dự án đầu tư thêm 50 tàu bay là nhu cầu tối thiểu của hãng trong bối cảnh nhu cầu rất lớn về máy bay thương mại của các hãng hàng không trên toàn cầu. Theo ông Hòa, nếu các nhà sản xuất không kịp giao máy bay cho hãng trước năm 2030, Vietnam Airlines có thể phải thuê thêm tàu vào năm 2027 và 2028.

Đến nay, hãng hàng không quốc gia đang khai thác đến 21 điểm nội địa và 29 điểm quốc tế với trung bình 400 chuyến bay cất cánh mỗi ngày. Riêng năm nay, họ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế đến nhiều thị trường trọng điểm như Italy, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Tuy nhiên, cũng như các hãng bay khác trong nước, Vietnam Airlines vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt máy bay kéo dài từ năm ngoái bởi sự cố liên quan đến động cơ Pratt & Whitney trên dòng tàu bay chủ lực A321. Đến giữa năm nay, 15 tàu A321 của Vietnam Airlines vẫn phải "nằm đất". Ngoài ra, 4 tàu bay thân rộng Airbus A350 cũng dừng hoạt động để sửa chữa động cơ Roll-Royce.

Anh Tú