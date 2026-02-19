Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8

MỹVietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C, dự kiến sẽ tiếp nhận từ năm 2030 đến năm 2032.

Lễ ký kết diễn ra ngày 19/2 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Mỹ tham gia Hội đồng Hòa bình.

Với việc đặt mua thêm máy bay mới, Vietnam Airlines nâng quy mô đội bay lên khoảng 151 chiếc vào năm 2030. Hãng ưu tiên phát triển đội tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác. Theo đại diện hãng, đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng và hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Các tàu bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng. Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm (chính giữa phía sau) và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Mỹ tham gia Hội đồng Hòa bình. Ảnh: Vietnam Airlines

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa cho biết, việc đầu tư 50 tàu bay Boeing 737-8 giúp hãng xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. "Thỏa thuận này tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030", ông Hòa nhấn mạnh.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết năng lực vận hành, hiệu quả kinh tế và trải nghiệm hành khách của Boeing 737-8 cho thấy dòng máy bay này đáp ứng chiến lược tăng trưởng của Vietnam Airlines. Việc kết hợp khai thác máy bay Boeing 737 MAX với 787 Dreamliner sẽ giúp hãng mở rộng hơn nữa mạng lưới khu vực và tăng cường kết nối khắp châu Á.

Các tàu bay Boeing 737-8 của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Boeing 737-8 là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững. Với cấu hình tối đa khoảng 200 ghế và tầm bay lên tới 6.570 km, máy bay này phù hợp khai thác linh hoạt trên nhiều đường bay.

Theo đại diện hãng Hàng không Quốc gia, dòng máy bay này được trang bị động cơ thế hệ mới, kết hợp thiết kế khí động học và cánh winglet công nghệ cao, giúp tiết kiệm tới 20% nhiên liệu so với máy bay thế hệ trước. Trung bình, mỗi chiếc có thể cắt giảm khoảng 3,6 nghìn tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các đời máy bay trước đó. Khoang hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn Boeing Sky Interior, sử dụng hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, ngăn đựng hành lý lớn, ghế ngồi tối ưu không gian cùng hệ thống giải trí không dây (IFE) sẽ mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho hành khách trong suốt hành trình.

"Việc đầu tư dòng máy bay này còn thể hiện cam kết của chúng tôi đối với phát triển bền vững, giảm phát thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả", đại diện hãng nói thêm. Như vậy, Vietnam Airlines sẽ khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay thân rộng và hai dòng máy bay thân hẹp của Airbus và Boeing.

Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, tổng giá trị hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045 - 2050.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines làm việc với các ngân hàng trong nước cũng như các tổ chức định chế tài chính như US EXIM Bank, CitiBank... để tài trợ vốn cho các dự án chiến lược trong đó có đầu tư đội tàu bay.

Yên Chi