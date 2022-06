Vietnam Airlines mở đường bay thẳng tới Ấn Độ

Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ, ngày 15/6.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN5025, có hành trình từ Hà Nội đi New Delhi, đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi lúc 14h25 chiều ngày 15/6 (giờ địa phương). Chuyến bay chiều về, hành trình New Delhi - Hà Nội, mang số hiệu VN5024 khởi hành chiều cùng ngày. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và thực hiện nghi thức khai trương chuyến bay này.

Bộ trưởng bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn (vest xanh than) và các đại biểu Ấn Độ, Việt Nam thực hiện nghi thức khai trương chuyến bay từ New Dehli - về Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đường bay mới của Vietnam Airlines được đánh giá sẽ góp phần quan trọng tăng cường kết nối giao thương, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các chuyến bay giữa Hà Nội và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần; giữa TP HCM và New Delhi cất cánh vào các ngày thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng, thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350.

Tổ bay chụp ảnh lưu niệm trước khi chuyến bay VN5025 khởi hành từ Hà Nội đi New Dehli. Ảnh: TTXVN

Ấn Độ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Ấn Độ và thứ 4 trong các nước Đông Nam Á. Hiện thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm.

Ấn Độ có nền văn hóa truyền thống lâu đời với nhiều di sản văn hóa thế giới và cảnh quan thiên nhiên phong phú. Một số điểm đến nổi tiếng tại đây, thu hút đông đảo tín đồ tôn giáo cũng như du khách trên khắp thế giới ghé thăm như: Bồ Đề Đạo Tràng, đền Lotus, đền Taj Mahal, cung điện gió, hồ Dal... Tổng dung lượng khách sử dụng phương tiện máy bay di chuyển giữa Ấn Độ và Việt Nam giai đoạn trước dịch đạt 319.000 lượt khách. Trong đó, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là điểm đến được nhiều hành khách từ Việt Nam hạ cánh nhất

Hành khách chuyến bay VN5025 được chào đón đặc biệt khi lên tàu bay. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp mở các đường bay mới giữa Hà Nội, TP HCM và thủ đô New Delhi, Vietnam Airlines giới thiệu nhiều ưu đãi tới hành khách. Theo đó, hành khách có thể mua vé với mức giá khứ hồi từ 300 USD (tương đương khoảng 6,93 triệu đồng đã bao gồm thuế phí). Chương trình áp dụng cho vé mua tại website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Hãng còn cung cấp mức giá siêu ưu đãi từ 169 USD đã bao gồm thuế, phí (tương đương khoảng 3,9 triệu đồng) dành riêng cho những hành khách đầu tiên trải nghiệm đường bay mới Hà Nội - New Delhi từ nay đến ngày 20/6 và bay TP HCM - New Delhi ngày 18/6.

Hoàng Anh