Vietnam Airlines lần đầu bán đồ ăn trên máy bay

Hãng hàng không quốc gia lần đầu bán đồ ăn trên máy bay khi đưa pizza 4P's lên các chặng Hà Nội, TP HCM.

Theo Vietnam Airlines, từ 1/12, hãng bắt đầu bán pizza 4P’s trên một số chuyến bay nội địa có thời gian bay tối thiểu 1 giờ và quốc tế tối thiểu 1 giờ 30 phút, xuất phát từ Hà Nội, TP HCM. Đây là lần đầu tiên hãng bán đồ ăn trên máy bay.

Hai loại pizza được chọn bán là Margherita và 4 Cheese, với giá 119.000 đồng cỡ half - một nửa bánh thông thường. Hành khách cần đặt dịch vụ trước khi bay tối thiểu 24 giờ qua website hoặc ứng dụng cùa hãng.

Hiện phần lớn các hãng hàng không trong nước như Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đều bán thêm đồ ăn, quà lưu niệm trên các chuyến bay để tăng thêm doanh thu ngoài bán vé. Trong quý III, doanh thu hoạt động phụ trợ (hành lý, bán hàng trên máy bay...) của Vietjet đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Còn với Vietnam Airlines, ngoài cung cấp các suất ăn có sẵn kèm theo vé, từ giữa năm 2022 họ cũng bắt đầu bán trà sữa trên máy bay với giá 49.000 một ly trên chặng nội địa và 100.000 đồng trên đường bay quốc tế.

Pizza 4P’s được bán trên máy bay. Ảnh: Vietnam Airlines

Theo Vietnam Airlines, thay vì giới hạn trong các suất ăn truyền thống, họ đang hướng đến những sản phẩm đồng thương hiệu mang tính cá nhân hóa hơn, phù hợp với người trẻ, gia đình, khách quốc tế. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc công ty cho biết việc đưa sản phẩm pizza lên các chuyến bay cũng nằm trong lộ trình nâng cao trải nghiệm dịch vụ hành khách.

4P's được thành lập năm 2011 bởi hai vợ chồng người Nhật Yosuke Masuko và Sanae Takasugi. Chọn pizza làm sản phẩm chính, nhưng Pizza 4Ps tự định vị mình là một chuỗi nhà hàng thay vì một cửa hàng thức ăn nhanh. Đến nay, thương hiệu này có 40 nhà hàng, trong đó 35 cơ sở tại Việt Nam. 5 cửa hàng còn lại hiện diện ở Campuchia, Indonesia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Anh Tú