Vietnam Airlines là 'Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025'

Vietnam Airlines có đội tàu bay hiện đại với 110 đường bay, đạt chuẩn 4 sao Skytrax, phát triển bền vững, được vinh danh "Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025".

Giải thưởng được trao tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 ngày 27/9, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết giải thưởng là động lực để hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển của ngành hàng không Việt.

Để đạt danh hiệu này, hãng hàng không cần đáp ứng các tiêu chí về du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm với môi trường, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo vào vận hành. Ban tổ chức còn đánh giá về chất lượng dịch vụ như tiện nghi trên máy bay, thái độ nhân viên, trải nghiệm dịch vụ tại sân bay, độ đúng giờ, chi phí, mạng lưới và tần suất bay...

Đại diện Vietnam Airlines (thứ hai từ phải sang) nhận giải Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025 tại lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Ảnh: Vietnam Airlines

Vietnam Airlines hiện phát triển mạng bay hơn 110 đường bay nội địa và quốc tế, giúp kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch lớn toàn cầu. Trong suốt ba thập niên hoạt động, hãng phục vụ hơn 350 triệu lượt khách. Đội tàu bay hiện đại với các dòng thân thiện môi trường như Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350, A321 và A320neo. Hãng cũng đạt chuẩn 4 sao Skytrax về chất lượng dịch vụ từ mặt đất đến trên không, ưu tiên an toàn và duy trì chỉ số đúng giờ ở mức cao.

Cùng với việc nâng cao trải nghiệm hành khách, Vietnam Airlines còn hướng đến phát triển bền vững thông qua các giải pháp tối ưu tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ xanh và chuyển đổi số trong vận hành. Những chiến lược này góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện môi trường, đóng góp cho ngành hàng không và du lịch trong nước.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 1999, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung, đồng thời giới thiệu đến du khách những thương hiệu uy tín, chất lượng.

Năm 2025, Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh 113 tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu qua 11 hạng mục với 18 danh hiệu, ở đa dạng lĩnh vực từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông, sáng tạo sản phẩm.

Đan Minh