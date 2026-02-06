Vietnam Airlines hợp tác cùng FPT phát triển website mới

Trang thương mại điện tử mới của Vietnam Airlines phục vụ các nhu cầu của khách hàng như mua vé, quản lý đặt chỗ, làm thủ tục…

Đại diện hãng Hàng không Quốc gia cho biết, phiên bản website mới nhất thiết kế theo hướng hiện đại, trẻ trung, thân thiện. Bố cục trang tổ chức lại nhằm giúp khách hàng tập trung vào các thao tác chính như mua vé, quản lý đặt chỗ, làm thủ tục... Thanh điều hướng linh hoạt cùng luồng đặt vé sắp xếp khoa học giúp rút ngắn thời gian thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình đặt chỗ.

Website mới cũng được phát triển theo tư duy hệ sinh thái, cho phép hành khách quản lý toàn bộ hành trình trên một nền tảng thống nhất. Ngoài đặt vé máy bay, khách hàng có thể chủ động mua thêm hành lý, suất ăn, chọn chỗ ngồi, nâng hạng ghế, quản lý booking, theo dõi tình trạng chuyến bay và hành lý theo thời gian thực. Thời gian tới, Vietnam Airlines định hướng mở rộng tích hợp các dịch vụ bổ trợ như khách sạn, tour du lịch và ưu đãi dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng, từng bước hoàn thiện trải nghiệm xuyên suốt trước, trong và sau chuyến bay.

Giao diện website mới của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Website được phát triển cùng Tập đoàn FPT, sử dụng hệ thống quản trị nội dung, quản trị trải nghiệm khách hàng của Adobe và đặt trên nền tảng cloud-native, giúp tăng tốc độ tải trang và đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả trong các giai đoạn cao điểm. Luồng đặt vé tối ưu về tốc độ phản hồi, thao tác và khả năng thích ứng trên nhiều thiết bị, từ máy tính đến điện thoại di động. Website cũng tuân thủ các tiêu chuẩn hiển thị nội dung WCAG của World Wide Web (W3C), đáp ứng yêu cầu về khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật.

Website mới tích hợp chatbot AI đóng vai trò là trợ lý số hỗ trợ chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/7. Cùng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, chatbot AI góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao hiệu quả tương tác với khách hàng.

Trên trang, khu vực giới thiệu dịch vụ được thiết kế theo dạng thẻ hạng vé lấy cảm hứng từ boarding pass, cho phép hành khách so sánh quyền lợi giữa các hạng phổ thông, phổ thông đặc biệt và thương gia. Các yếu tố màu sắc, hình ảnh và bố cục được chọn lọc, vừa thể hiện tinh thần hiện đại, vừa gợi nhắc những giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh giao diện, website mới chú trọng khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Dựa trên phân tích dữ liệu hành vi, lịch sử tìm kiếm và vị trí địa lý, hệ thống có thể tự động gợi ý hành trình, ưu đãi và dịch vụ phù hợp với từng khách hàng. Khách lần đầu truy cập sẽ được gợi mở những điểm đến nổi bật, trong khi khách quay lại có thể nhanh chóng tiếp cận các hành trình hoặc dịch vụ từng quan tâm. Các thông điệp ưu đãi, nhắc nhở đặt vé dở dang hay gợi ý dịch vụ bổ trợ được hiển thị đúng thời điểm, góp phần hỗ trợ ra quyết định mà không gây cảm giác phiền nhiễu.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh website mới là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Việc ra mắt website thương mại điện tử thế hệ mới cho thấy quyết tâm của Vietnam Airlines trong việc đầu tư bài bản cho hạ tầng số, coi công nghệ là đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ", ông Đặng Anh Tuấn khẳng định.

Yên Chi