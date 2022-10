Vietnam Airlines giảm lỗ

Lợi sau thuế quý III của hãng vẫn âm nhưng đã giảm 28% so với năm ngoái nhờ thị trường nội địa phục hồi mạnh, một số mảng bắt đầu có lãi.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 vừa được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) công bố, tổng doanh thu tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ đạt hơn 11.067 tỷ đồng, tăng 293% cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 394%, tương đương tăng hơn 11.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 2.456 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines cho biết các khoản lỗ là do tổng chi phí tăng 160% chủ yếu do giá nhiên liệu tăng (bình quân trong quý tăng gấp 1,8 lần năm ngoái). Cộng thêm chi phí tài chính tăng mạnh so với năm trước, chủ yếu là chi phí lãi tiền vay và chi phí chênh lệch tỷ giá.

Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác cao hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí; lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh (giảm lỗ 90%). Tuy nhiên do lỗ từ hoạt động tài chính tăng mạnh dẫn đến lỗ sau thuế của công ty mẹ chỉ giảm 562,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế hợp nhất giảm chủ yếu nhờ công ty mẹ và các công ty con như Skypec, Vaeco, Viags... đều kinh doanh có lãi.

Từ đầu năm, tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiệt hại do Covid-19 và cải thiện kết quả kinh doanh, bổ sung nguồn vốn cũng như dòng tiền cho doanh nghiệp. Thách thức lớn nhất đến từ thị trường vận chuyển quốc tế phục hồi chậm, cộng thêm các yếu tố tiêu cực phát sinh như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga - Ukraine và các rủi ro tài chính (tỷ giá, lãi suất) gia tăng, dẫn đến kết quả kinh doanh tiếp tục bị thua lỗ trong quý III lẫn 9 tháng qua.

Theo dự báo thị trường quốc tế sẽ từng bước được phục hồi, Vietnam Airlines có niềm tin hoạt động kinh doanh của tổng công ty cũng sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2023.

Vietnam Airlines tăng trưởng tích cực trong ba quý đầu năm. Ảnh: Vietnam Airlines

Tổng công ty đã hoàn thành đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, năm nay hãng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất, âm vốn chủ sở hữu hợp nhất. Đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền. Tổng công ty cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9 tháng đầu qua, doanh nghiệp nỗ lực phục hồi. Ở quý II, doanh thu tăng gấp gần 3 lần năm ngoái lên xấp xỉ 18.430 tỷ đồng. Con số này còn vượt 35% so với kế hoạch hãng đề ra và gần bằng quý đầu tiên năm 2020 - thời điểm Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Minh Tú