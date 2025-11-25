Vietnam Airlines đưa mùi hương vào chiến lược thương hiệu

Vietnam Airlines dùng hương sen, cốm, trà phối thành

mùi hương Nhã với đa phiên bản, gợi cảm xúc trên hành trình bay,

hướng đến tiêu chuẩn hàng không 5 sao.

Xuyên suốt gần 30 năm hình thành và phát triển, Vietnam Airlines định vị trở thành “đại sứ thương hiệu quốc gia trên bầu trời”, thể hiện qua biểu tượng bông sen, đồng phục áo dài của nữ tiếp viên hay những món ăn thuần Việt trên khoang bay. Mùi hương độc quyền Nhã là dấu ấn mới nhất trong hành trình này, được hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam áp dụng trên các đường bay trọng điểm và một số phòng khách Bông sen vàng, từ ngày 1/11. Nốt hương mở ra chương mới trong chiến lược chinh phục tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của Vietnam Airlines, nơi mọi giác quan sẽ cùng kể một câu chuyện: Việt Nam.

Mùi hương là một trong những yếu tố được các hãng bay hàng đầu thế giới chú trọng. Nhưng rất ít trong đó, mùi hương được lấy cảm hứng từ bản địa và được Vietnam Airlines lựa chọn điều chế hoàn toàn bởi một nghệ sĩ người bản địa. Điều này tạo bản sắc khác biệt cho Vietnam Airlines trong xu thế Emotional Branding – biến cảm xúc dân tộc thành trải nghiệm quốc tế. Ý tưởng về Nhã được ban lãnh đạo Vietnam Airlines ấp ủ từ năm 2021, nhưng toàn đội ngũ đã tập trung thực hiện trong hơn một năm nay, thông qua hợp tác nghệ sĩ mùi hương Rei Nguyễn. Khởi nguồn từ ý niệm ban đầu của hãng về một “mùi hương mang phong thái thanh lịch, nhã nhặn”, Rei Nguyễn đã áp dụng phương pháp luận đặc thù của ngành chế tác hương thơm, cùng Vietnam Airlines định hình mùi hương thương hiệu. Nghệ sĩ người Việt có nhiều năm tu nghiệp tại Nhật Bản, chuyên ngành chế tác mùi hương cho biết, đội ngũ ban lãnh đạo Vietnam Airlines và cô đã mất nhiều tháng chỉ để có cái nhìn rõ ràng về mùi hương – biến một thứ vô hình trong tưởng tượng trở nên cụ thể và có thể mô tả.

Một buổi họp của đội ngũ phát triển

dự án mùi hương Nhã tại Vietnam Airlines.

“Tôi có rất nhiều buổi làm việc cùng toàn bộ đội ngũ trong dự án, bao gồm những lãnh đạo cấp cao tại Vietnam Airlines. Hàng trăm trang thông tin được chúng tôi thực hiện cùng nhau để thống nhất cách hiểu và cách hình dung Nhã”, Rei Nguyễn kể về giai đoạn khởi tạo dự án. Ý niệm về mùi hương rất vô hình nhưng sẽ mang đến sự rung động trong tâm hồn khi ngửi thấy: những mảnh ký ức với vô vàn hình ảnh ùa về trong tâm trí của riêng mỗi người. “Đó sẽ là một mùi hương ‘có hồn’ cho thương hiệu”, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh. Cách mà hương Nhã của Vietnam Airlines ra đời được ví như hành trình đi tìm chìa khóa cho những căn phòng trong một tòa lâu đài. Sen – biểu tượng của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam là nốt hương chủ đạo, cũng là mảnh ghép đầu tiên hình thành nên chiếc chìa khóa này. “Trong quá trình chế tác Nhã, Rei đã ở cạnh sen suốt nhiều ngày để hiểu được ‘tính cách’ của loài hoa này, từ lúc bông đẫm sương sớm, khi nắng lên cho đến khi chiều buông xuống”, nghệ sĩ kể.

Nghệ sĩ Rei Nguyễn trong quá trình

chế tác mùi hương Nhã.

“Khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ nơi Tam Cốc (Ninh Bình), tôi như cảm nhận tiếng núi sông nghìn năm vọng về. Trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định chọn sen Tam Cốc sẽ là mùi hương chủ đạo cho toàn bộ dự án, cũng là địa danh ghi đậm dấu ấn Việt Nam trong lòng du khách quốc tế”, Rei nói. Nhưng không dừng lại ở sen Tam Cốc, với đề bài của Vietnam Airlines, hương thơm còn phải “kể” được câu chuyện của khắp các vùng đất tại Việt Nam. Bởi thế, ngoài hương sen dịu dàng, bản giao hưởng của mùi hương được Rei Nguyễn thêm vào chút sâu lắng của trà mạn Thái Nguyên, hương cốm tươi non làng Vòng (Hà Nội), hương bưởi Thanh Trà đậm chất Huế, chút thanh mát của bưởi Đoan Hùng đất tổ Phú Thọ hay quýt Lai Vung từ vùng Đồng Tháp Mười… Kết hợp với sen, các biến thể mùi hương sẽ gợi lên ký ức cho mỗi du khách trong từng không gian mà Nhã được đặt vào.

Khác với nhiều thương hiệu chỉ có một loại hương, Nhã có đến ba biến thể riêng biệt, dành cho phòng chờ Bông sen vàng, khoang bay và buồng vệ sinh. Tại phòng chờ, hương sen kết hợp với trà đen mang lại cảm giác trang trọng và sự chào đón. Trên khoang bay, tầng hương được nghệ sĩ điều chỉnh với sắc sen nhẹ nhàng, gợi cảm giác thư giãn và giảm lo âu. Trong buồng vệ sinh, hương sen được phối với quýt Lai Vung, mang lại tầng hương tươi mát và cảm giác sạch sẽ. “Nốt hương sen trong mỗi không gian đều được tùy chỉnh, nhằm thể hiện sự tinh tế của thương hiệu. Dù khác nhau, ba biến thể đó vẫn kể chung một câu chuyện, bởi sen là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ dự án”, nghệ sĩ Rei Nguyễn chia sẻ.

“Hơn cả một mùi hương,

Nhã là hơi thở của Việt Nam.

Là sen Tam Cốc nương theo gió trời.

Là trà Thái Nguyên, cốm làng Vòng, quýt Lai Vung

hòa vào nhau,

tạo nên bản giao hưởng

hương sắc Việt giữa bầu trời”.

Đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines

trong chuyến bay đầu tiên có mùi hương Nhã.

Ngoài việc “làm thơm” không gian, hương thơm của Vietnam Airlines còn được coi như một nghi thức, thực hiện thủ công bởi chính những tiếp viên trên mỗi chuyến bay. Nhã lan tỏa trong khoang bay ở hai khoảnh khắc đặc biệt – đón và tiễn khách, bởi đây cũng là lúc cảm xúc được đánh thức rõ ràng, khi bắt đầu và kết thúc một hành trình. “Nhã từ tốn và tinh tế, biểu trưng của tinh thần ‘Vạn dặm nâng niu’ mà Vietnam Airlines luôn theo đuổi. Đó là phẩm chất của một thương hiệu biết chăm chút những điều người ta không nhìn thấy, nhưng sẽ luôn cảm nhận được”, Rei Nguyễn cho biết. Nói về chuyến bay đầu tiên mang hương Nhã, tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Mai Hương, cho biết toàn thể đội bay đều rất mong chờ, xen lẫn tự hào, trong khoảnh khắc chào đón những du khách đầu tiên bước chân lên máy bay. “Một số khách chia sẻ sen là mùi hương đặc trưng của đất nước Việt Nam, rất trang nhã và nhẹ nhàng. Đoàn tiếp viên cũng cảm nhận được hương sen dịu dàng giúp giảm bớt những khoảnh khắc lo âu, đặc biệt trên những chuyến bay dài”, chị Mai Hương chia sẻ.

Hành khách được chào đón trên chuyến bay Nhã.

Trên chuyến bay đầu tiên của Nhã, chị Hoàng Minh Hồng, một doanh nhân tại TP HCM, sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, là một trong những du khách đầu tiên nhận ra mùi hương “lạ mà quen”. “Tôi thường bay Vietnam Airlines về thăm nhà, nên khi bước vào cửa máy bay đã nhận ra mùi hương mới. Khoảnh khắc đó mình biết đây là hương sen, bởi là người con của Ninh Bình, tuổi thơ lớn lên bên cạnh những hồ sen”, chị Minh Hồng kể khi đáp chuyến bay từ TP HCM về Hà Nội. “Đây là chuyến đi mình trở về thăm ba mẹ từ đầu năm, cảm giác rất hoài niệm và xúc động, như vùng quê Ninh Bình đang chào đón trở về nhà”, chị nói thêm.

Một hành khách trải nghiệm

các mùi hương Nhã trên chuyến bay.

Ngoài ý nghĩa mùi hương trong không gian nơi Vietnam Airlines hiện diện, hãng Hàng không Quốc gia còn định vị Nhã sẽ là tuyên ngôn của thương hiệu, nơi bản sắc dân tộc và tiêu chuẩn quốc tế hòa quyện. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục nghiên cứu các phiên bản nâng cấp mùi hương phù hợp theo từng giai đoạn, mang đến trải nghiệm “Vạn dặm nâng niu” cho mỗi hành khách. Với nghệ sĩ Rei Nguyễn, cô kỳ vọng Nhã sẽ là 'hương thơm thay lời nói', nơi du khách quốc tế cảm nhận được lời chào và tạm biệt từ con người Việt Nam. Còn với những người Việt, đó là cảm giác được trở về nhà, là điểm chạm gợi lên cảm xúc ở quê hương, đất nước. Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn cho biết mỗi tầng hương của Nhã mang theo hơi thở của một vùng đất ở Việt Nam và cùng gặp nhau trên khoang bay, nơi giao hòa của mọi miền hương sắc Việt. “Từ sự dung dị đến tinh tế, tất cả được chắt lọc, gom lại trong một điểm chạm duy nhất là Nhã, biểu trưng cho tinh thần thanh lịch và tinh tế của Vietnam Airlines”, ông nói.

Vietnam Airlines đưa mùi hương vào chiến lược thương hiệu

Vietnam Airlines giới thiệu chuyến bay

mùi hương Nhã. Nguồn: Vietnam Airlines