Vietnam Airlines cùng Thiên Minh Group ra mắt thẻ du lịch trọn gói

Người dùng có hai lựa chọn thẻ Vivu Card hoặc Êm Card để trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn gói tại khách sạn thuộc Thiên Minh Group (TMG) và bay khứ hồi Vietnam Airlines.

Dòng thẻ ra mắt vào ngày 12/1 trong lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2026 để phát triển hoạt động trong lĩnh vực hàng không và du lịch giữa Tập đoàn Thiên Minh (TMG) với Vietnam Airlines.

Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị ngày 12/1. Ảnh: Vietnam Airlines

Người dùng có hai lựa chọn thẻ Vivu Card hoặc Êm Card để trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn gói tại Hệ thống Khu nghỉ dưỡng, khách sạn và du thuyền thuộc TMG và bay khứ hồi Vietnam Airlines, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng đang ngày một gia tăng trong bối cảnh "bình thường mới".

Chủ thẻ có thể lựa chọn du lịch tại những điểm đến nổi tiếng thuộc TMG như Chuỗi Victoria Hotels and Resorts, Tui Blue Nam Hội An hay du thuyền Victoria Mekong Cruises... Hai dòng thẻ giúp khách hàng tiện lợi hơn khi lên lịch trình nghỉ dưỡng, có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích, thời gian và tối ưu chi phí.

Cụ thể, thẻ Vivu có mức giá chỉ từ 2,15 triệu đồng cho một người. Gói nghỉ dưỡng một hoặc hai đêm tại mọi khách sạn thuộc TMG và vé máy bay Vietnam Airlines khứ hồi trong nước hạng phổ thông.

Thẻ "Vivu 1 night" gồm một đêm nghỉ dưỡng và hai vé máy bay phổ thông cho hai người.

Thẻ Êm có mức giá từ 12 triệu đồng cho một người với hai dòng sản phẩm là Êm Cruise và Êm Hotel. Gói quyền lợi của Êm Cruise gồm hai đêm nghỉ trên du thuyền Victoria Mekong hoặc một đêm trên du thuyền L’Azalée Premium và một đêm nghỉ tại khách sạn Flower Garden Hà Nội; trọn gói các chương trình tham quan, dịch vụ ăn uống theo hành trình tàu. Sở hữu thẻ Êm Hotel, khách hàng sẽ hưởng gói nghỉ dưỡng hai đêm kèm dịch vụ ăn uống tại các khách sạn 5 sao như Tui Blue Nam Hội An hoặc Chuỗi Victoria Hotels and Resorts.

Với dòng thẻ Êm, khách hàng được bay hạng thương gia và nghỉ dưỡng tại những du thuyền sang trọng nhất của TMG. Nếu chọn du thuyền Victoria Mekong, khách hàng sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc sông nước miền Tây trên du thuyền đẳng cấp quốc tế cùng nhiều tiện nghi, dịch vụ hiện đại. Còn L’Azalée Premium phù hợp những gia đình có con nhỏ hoặc những người muốn trải nghiệm du lịch lãng mạn trên du thuyền riêng, đảm bảo tiện ích, mang lại những kỷ niệm khác biệt.

Thẻ Êm Cruise gồm hai đêm nghỉ dưỡng trọn gói trên du thuyền hạng sang và hai vé máy bay hạng thương gia dành cho hai người.

Trong bối cảnh du lịch phục hồi sau dịch bệnh, cả hai đơn vị đều ưu tiên cung cấp dịch vụ an toàn cho sức khỏe của khách hàng. Vietnam Airlines nỗ lực đảm bảo những chuyến bay phục vụ với tiêu chuẩn an toàn cao nhất; tàu bay, trang thiết bị thường xuyên khử khuẩn. Những điểm đến nghỉ dưỡng của TMG đều trang bị đầy đủ dụng cụ sát khuẩn theo quy định 5K, 100% nhân viên đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19 và đào tạo nghiêm ngặt theo quy chuẩn an toàn mới.

Minh Huy