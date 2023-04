Vietnam Airlines có lãi trước thuế

Sau 12 quý lỗ liên tiếp, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 19 tỷ đồng trong quý I/2023.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phục hồi mạnh nhất kể từ khi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ba năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, ba tháng đầu năm nay, doanh thu của hãng hàng không quốc gia đạt 23.640 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của Vietnam Airlines kể từ quý I/2020 và tiệm cận mức trước dịch năm 2019.

Nhờ nguồn thu tăng mạnh, Vietnam Airlines ghi nhận mức lãi gộp 1.959 tỷ đồng. Ba năm qua, công ty chỉ hai lần có lãi gộp vào quý IV/2020 và quý III/2022. Con số này cũng cao hơn mức lợi nhuận gộp Vietnam Airlines đạt được quý cuối cùng năm 2019.

Sau khi khấu trừ các chi phí, hãng bay này ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý I là 19,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2.600 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế Vietnam Airlines vẫn âm 37,3 tỷ đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết đạt được kết quả trên chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả dịp Tết Âm lịch, thị trường quốc tế phục hồi, đặc biệt là Trung Quốc dần nới lỏng chính sách kiểm soát dịch bệnh. Tại các thị trường như Mỹ, châu Âu và Australia, hệ số sử dụng ghế cao. Vietnam Airlines đã phải tiến hành tăng tải ở các giai đoạn cao điểm để phục vụ hành khách.

Riêng công ty mẹ Vietnam Airlines vận chuyển 5,1 triệu lượt khách trong quý I, tăng 63% so với cùng kỳ 2022. Trong đó khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, gấp 11,5 lần cùng kỳ năm ngoái và tương đương 60,9% cùng kỳ 2019. Sản lượng khách nội địa tăng trên 23% lên 3,7 triệu lượt.

Vietnam Airlines cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và đàm phán giảm giá dịch vụ. Đồng thời, các phi phí đầu vào đi xuống cũng góp phần giúp hãng cải thiện hiệu quả kinh doanh. Trong đó, giá xăng Jet A1 bình quân 3 tháng đầu năm ở mức 110,69 USD mỗi thùng, giảm 8,05 USD so với kế hoạch hãng đặt ra đầu năm. Tương tự, tỷ giá USD/VND bình quân quý I cũng thấp hơn dự tính của hãng. Vietnam Airlines ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 343 tỷ trong kỳ.

Dù phục hồi tích cực, Vietnam Airlines nhận định khó khăn, rủi ro với công ty thời gian tới là rất lớn. Theo hãng bay này, thị trường quốc tế vẫn kém gần 40% mức trước đại dịch. Giá nhiên liệu tuy đã bình ổn, nhưng còn neo ở mức cao. Cụ thể, giá xăng Jet A1 cao hơn 15,56 USD một thùng so với bình quân 3 tháng đầu năm 2022. Chi phí lãi vay của Vietnam Airlines cao hơn 57% so với cùng kỳ 2022 do lãi suất tăng.

Hãng cũng trích dẫn dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế - IATA rằng thị trường hàng không một số khu vực vẫn tiếp tục lỗ. Còn thị trường hàng không thế giới sẽ chỉ phục hồi bằng mức trước dịch vào năm 2024 bởi các ảnh hưởng của biến động kinh tế, chính trị.

Anh Tú