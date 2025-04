Vietnam Airlines có doanh thu quý I hơn tỷ USD

Ba tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 31.100 tỷ đồng, tương ứng gần 1,2 tỷ USD nhờ cao điểm Tết và thị trường quốc tế phục hồi.

Theo thông tin công bố sáng 30/4, trong quý đầu năm, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh thu hợp nhất của hãng hàng không quốc gia đạt 31.107 tỷ đồng, tương ứng gần 1,2 tỷ USD - tăng khoảng 11% so với quý I/2024. Như vậy, đây là quý thứ 5 liên tiếp, doanh thu của công ty quanh mức 1 tỷ USD. Hãng ước đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.625 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lãi 3.044 tỷ.

Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh quý I là mùa phục vụ cao điểm Tết trên thị trường hàng không nội địa. Vietnam Airlines Group ước vận chuyển gần 6,2 triệu lượt hành khách, trong đó riêng công ty mẹ Vietnam Airlines vận chuyển hơn 6 triệu lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Với mảng khách quốc tế, hãng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, trong đó Ấn Độ tăng tốt nhất với 26,6%, tiếp đó là Trung Đông 25,8%, Đông Bắc Á với 13,6% nhờ sự phục hồi của Trung Quốc (đại lục), Đài Loan, Hong Kong. Riêng với thị trường Nhật Bản, tệp khách doanh thu cao đã phục hồi được gần 90% so với mức trước đại dịch năm 2019. Cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ này khoảng 60%.

Hoạt động của Vietnam Airlines trong quý vừa qua cũng thuận lợi hơn do giá nhiên liệu bay duy trì ổn định ở mức khoảng 91 USD mỗi thùng, thấp hơn 5% so với bình quân năm 2024 và kém nhiều so với dự báo.

Trong bối cảnh thiếu hụt tàu bay do sự cố động cơ Pratt & Whitney (PW), Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh lịch bay, tối ưu slot khai thác. Hiệu suất khai thác tàu bay tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hôm 28/4, Vietnam Airlines đã được Chính phủ duyệt chủ trương mua 50 tàu bay thân hẹp. Trước đó Vietnam Airlines đề xuất cấp thẩm quyền dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp thuộc dòng Airbus A320 NEO hoặc Boeing 737 MAX và 10 động cơ dự phòng. Tổng mức đầu tư của dự án gần 3,7 tỷ USD, tương đương 92.810 tỷ đồng. Mức này bằng 1,6 lần tổng giá trị tài sản của hãng, theo báo cáo tài chính 2024.

Hãng hàng không quốc gia đã có kế hoạch bổ sung đội tàu bay thân hẹp từ cách đây vài năm để phục vụ nhu cầu vận chuyển trong tương lai và thay thế những tàu A321 CEO cũ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, quá trình này cũng gặp vướng mắc do đại dịch và một số quy định hiện hành.

Trước đây, lãnh đạo tổng công ty từng cho biết có thể cân đối được một phần nguồn vốn cho dự án này thông qua quá trình tái cơ cấu tổng thể. Cùng với đó, Vietnam Airlines làm việc với các tổ chức trong nước để thu xếp vốn với các giải pháp ngắn và trung hạn cho khoản tiền trả trước (PDP Financing), bán và cho thuê lại tàu bay (sales & leaseback).

Nhân chuyến thăm Mỹ của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đầu tháng này, Vietnam Airlines đã ký ghi nhớ cùng ngân hàng Citi về thỏa thuận tài trợ 560 triệu USD cho các dự án trọng điểm, gồm mua máy bay. Tuần trước, hãng này cũng ký ghi nhớ thu xếp vốn cho dự án mua 50 máy bay thân hẹp với Vietcombank, giai đoạn 2026-2032.

Anh Tú