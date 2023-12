Phiên bản mới sẽ xuất hiện lần lượt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ tháng 1/2024.

Vietnam Airlines sẽ cho ra mắt một phiên bản video hướng dẫn an toàn bay mới vào năm mới 2024. Với thông điệp Safety First (An toàn là trên hết), phiên bản phim hướng dẫn an toàn bay của hãng cập nhât những quy định an toàn hàng không mới nhất.

Vietnam Airlines chuẩn bị ra mắt video an toàn bay mới Trailer hướng dẫn an toàn bay phiên bản mới của Vietnam Airlines. Video: Vietnam Airlines

Khác với những video đậm chất văn hóa của các dân tộc Việt Nam lần trước, phiên bản lần này của Vietnam Airlines bắt nhịp với xu hướng futuristic (tương lai), thể hiện những nét hiện đại từ công nghệ mới.

Với sự dẫn dắt của hai tiếp viên hàng không, hành khách sẽ được thăm quan một bảo tàng ở thế giới tương lai. Không gian của bảo tàng mang tông màu trắng chủ đạo, tuy tối giản nhưng hiện đại. Trong suốt chuyến tham quan ấy, người xem sẽ được hướng dẫn các thao tác an toàn cần thiết trên chuyến bay qua những động tác hướng dẫn mang tính trực quan, dễ hiểu đối với cả những hành khách chưa quen với các hướng dẫn an toàn bay.

Bức phù điêu mô phỏng câu chuyện văn hóa Việt. Ảnh: Vietnam Airlines

Không những thế, Vietnam Airlnes còn thể hiện mục tiêu trở thành hãng hàng không số với sự tiên phong ứng dụng công nghệ số vào khâu sản xuất phim khi hầu hết các phân cảnh đều sử dụng kỹ xảo và một số phân cảnh được dựng bằng công nghệ. Trong thế giới tương lai đó, những dấu ấn văn hóa truyền thống của Việt Nam được lồng ghép và làm nổi bật thông qua lăng kính hiện đại, đem lại góc nhìn mới mẻ và ấn tượng.

Các thao tác an toàn bay được nhân viên hướng dẫn trực quan. Ảnh: Vietnam Airlines

Vietnam Airlines cho biết, với mục tiêu giúp khách hàng dễ tiếp cận, dễ nắm bắt các thông điệp về an toàn bay cập nhật, hãng liên tục tung ra những thước phim an toàn bay với sự đầu tư mạnh mẽ, có hình ảnh và nội dung độc đáo, sâu sắc, tạo ấn tượng với hành khách trong mỗi hành trình.

Thái Anh