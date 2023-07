Vietnam Airlines bán đấu giá tàu bay A321 từ 5 triệu USD

Vietnam Airlines dự kiến bán đấu giá 3 tàu bay A321CEO với giá khởi điểm từ 5 triệu USD mỗi chiếc trong quý III năm nay.

Vietnam Airlines vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán 3 tàu bay sản xuất năm 2007 này. 3 tàu bay A321CEO đều mang quốc tịch Việt Nam, có số hiệu lần lượt là A350, A351 và A352.

Tàu bay A321CEO số hiệu A350 - một trong ba chiếc sẽ được Vietnam Airlines bán đấu giá sắp tới. Ảnh: Planespotters

Hãng cho biết giá khởi điểm dự kiến của từng tàu bay là 5 triệu USD, tương đương hơn 118,7 tỷ đồng. Cuộc đấu giá tàu bay có thể tổ chức trong quý III năm nay. Hiện tại, 3 tàu bay đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Trước đó, từ năm 2020, Vietnam Airlines cũng từng rao bán hàng loạt tàu bay A321CEO sản xuất giai đoạn 2004 - 2008. Động thái này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu đội tàu bay hơn chục năm tuổi của hãng, cũng như để gia tăng thu nhập, cải thiện dòng tiền của hãng hàng không quốc gia sau dịch.

Năm 2020, doanh nghiệp này bán được 5 tàu bay A321 với giá 37 triệu USD, tương đương bình quân 7,4 triệu USD mỗi chiếc. Năm 2021, Vietnam Airlines tiếp tục rao bán thêm 11 chiếc, trong đó có 2 chiếc tồn từ đợt thanh lý năm trước đó. Ngoài ra, thời gian qua hãng cũng đã bán một số tàu bay ATR-72.

Theo Planespotters, đội bay của công ty mẹ Vietnam Airlines hiện có 94 chiếc, trong đó có 65 tàu A321 với độ tuổi trung bình là 9,3 năm.

Nửa đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines phục hồi tích cực. Hãng thực hiện khoảng 64.300 chuyến bay, vận chuyển 10,14 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kết quả sơ bộ, hãng ghi nhận doanh thu hơn 45.200 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2022. Mức doanh thu này cũng chỉ kém một chút so với giai đoạn trước dịch năm 2019.

Anh Tú