Vietnam Airlines áp dụng công nghệ vào sản xuất phim an toàn bay

Vietnam Airlines áp dụng công nghệ CGI vào sản xuất phim an toàn bay, mang đến những thước phim phong cách hiện đại, bố cục đơn giản, dễ hiểu.

Đại diện Vietnam Airlines nhận định, từ lâu phim an toàn bay của hãng đã không đơn thuần chỉ là thước phim hướng dẫn các quy tắc an toàn trên máy bay, mà còn là một sản phẩm nghệ thuật. Với mục tiêu giúp khách hàng dễ tiếp cận, nắm bắt các thông điệp về an toàn hàng không, Vietnam Airlines liên tục tung ra những phiên bản khác nhau với sự đầu tư mạnh, có hình ảnh và nội dung độc đáo, sâu sắc.

Phim hướng dẫn an toàn bay Vietnam Airlines 2024 mang thông điệp trực diện, dễ hiểu. Ảnh: Vietnam Airlines

Trong phiên bản 2024, các yêu cầu về an toàn bay được thể hiện trực diện và dễ hiểu hơn các năm trước nhằm tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Điều này giúp hành khách hiểu rõ về các quy định về an toàn và những tình huống khẩn cấp trên mỗi chuyến bay, đem lại cảm giác an tâm và những trải nghiệm tốt khi bay.

Thông điệp trong phim thể hiện qua nhiều góc nhìn. Ảnh: Vietnam Airlines

Nếu phim an toàn bay năm 2023 mang nhiều màu sắc văn hóa Việt thì với phiên bản năm 2024, Vietnam Airlines ưu tiên lấy cảm hứng từ phong cách "futuristic", hướng tới một tương lai nơi công nghệ hiện đại phát triển. Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính - CGI (computer-generated imagery) được sử dụng nhiều trong phim, mô tả hình ảnh của Vịnh Hạ Long hay bảo tàng Hoa sen, mang đến hơi thở mới trẻ trung và thời thượng hơn.

Tiếp viên Vietnam Airlines hướng dẫn các quy tắc an toàn bay. Ảnh: Vietnam Airlines

Ngoài việc đầu tư vào hình ảnh của bảo tàng hay khoang máy bay, hãng còn sử dụng một số các kỹ xảo khác để thể hiện sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ thực hiện. Đầu tiên là phân cảnh "Không hút thuốc" để nhấn mạnh về quy định cấm hút thuốc trong suốt chuyến bay. Điểm ấn tượng của cảnh này chính là sự chuyển đổi sắp đặt khéo léo các nét chữ để chuyển dòng chữ "Không hút thuốc" ở tiếng Việt sang dòng chữ "No smoking" trong tiếng Anh. Để làm được cảnh này, đội sản xuất đã phải tính toán về cách dựng và chạy thử trong nhiều tháng trước khi bấm máy.

Thông điệp hướng tới cộng đồng và trái đất cũng là điểm nhấn trong phiên bản lần này. "Đồng phục" của các diễn viên trong phim sử dụng chất liệu vải có thể tái chế. Chi tiết tuy nhỏ nhưng là lời khẳng định của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đối với việc bảo vệ môi trường.

Trang phục của diễn viên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Ảnh: Vietnam Airlines

Màu xanh của quần áo trên nền trắng của khoang hành khách còn thể hiện sự bắt "trend" của Vietnam Airlines khi nhấn mạnh phong cách sống tối giản "minimalism" trong một không gian mở tràn ngập ánh sáng, đem lại cảm giác thoải mái cho người xem trước chuyến bay.

Phim an toàn bay của Vietnam Airlines năm 2024 với những thay đổi về nội dung lẫn hình ảnh cho thấy tinh thần không ngừng sáng tạo của hãng để đem lại cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên mỗi chuyến bay và trong suốt hành trình của mình.

(Nguồn: Vietnam Airlines)