Vietnam Airlines 10 lần liên tiếp đạt chuẩn an toàn hàng không của IATA

Hãng bay 10 lần liên tiếp đáp ứng các tiêu chuẩn của IATA, được chọn làm chủ nhà đăng cai Hội nghị Khai thác và An toàn thế giới năm 2023.

Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội vận tải hàng không thương mại quốc tế IATA từ năm 2006, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) 10 lần gia hạn thành công Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Kể từ khi Vietnam Airlines đưa vào hoạt động đội tàu bay hiện đại, hãng là một điển hình của hoạt động khai thác hàng không an toàn, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc liên quan đến hoạt động khai thác.

Vietnam Airlines được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) chọn là hãng hàng không chủ nhà đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới, từ 19-21/7. Điều này đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng, năng lực, uy tín của thương hiệu trên trường quốc tế.

Xây dựng văn hóa an toàn

Theo đại diện doanh nghiệp, trong suốt hơn 30 năm thành lập và phát triển, Vietnam Airlines xác định an toàn là nguyên tắc quan trọng nhất. Vì thế việc thiết lập, củng cố và nâng cao văn hóa an toàn là một mục tiêu trọng điểm trong công tác điều hành khai thác của Tổng công ty.

Cụ thể, từ năm 2007, Vietnam Airlines đã thành công xây dựng và vận hành hệ thống quản lý an toàn và triển khai văn hóa an toàn dựa vào dữ liệu an toàn để dự báo, xác định các nguy cơ, từ đó xử lý, phòng ngừa rủi ro kịp thời. Hệ thống quản lý an toàn không ngừng hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chuẩn của các nhà chức trách hàng không, các hiệp hội, liên minh mà Vietnam Airlines tham gia.

Phi công đang làm việc trong buồng lái. Ảnh: Vietnam Airlines

Điểm nổi bật trong văn hóa an toàn của hãng hàng không là đề cao tính trung thực, minh bạch, tạo môi trường làm việc mà mọi nhân viên luôn sẵn sàng báo cáo lỗi.

Song song với đó, Vietnam Airlines tổ chức các buổi đào tạo huấn luyện và tuyên truyền về an toàn, hội thảo về quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hàng không với các chuyên gia nước ngoài và lãnh đạo cấp cao để đảm bảo các hoạt động hệ thống quản lý và văn hóa an toàn được thực hiện đầy đủ, hiệu quả.

"Các chỉ số an toàn của hãng không ngừng được cải thiện trong bối cảnh quy mô khai thác mở rộng nhanh chóng, thị trường hàng không tăng trưởng nóng. Điều này minh chứng cho quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng chuyến bay", ông Nguyễn Đăng Quang, Trưởng ban An toàn chất lượng Vietnam Airlines khẳng định.

Suốt gần hai thập kỷ qua, Vietnam Airlines 10 lần liên tiếp gia hạn thành công chứng nhận IOSA (kết quả đánh giá An toàn khai thác) và hồ sơ an toàn của Vietnam Airlines được đánh giá cao. Được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị toàn cầu về An toàn và khai thác thể hiện ghi nhận về những nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn hàng không của hãng.

"Tham gia Hội nghị với vai trò chủ nhà sẽ là cơ hội để Vietnam Airlines nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức, hướng tới mục tiêu văn hóa an toàn đạt mức Tiên tiến vào năm 2025", ông Quang nói.

Đáp ứng tiêu chuẩn của thế giới

Theo bảng xếp hạng của AirlineRatings.com (Australia), Vietnam Airlines là một trong 20 hãng hàng không an toàn tốt nhất thế giới năm 2023.

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Vietnam Airlines gia nhập IATA vào năm 2007 và luôn là một trong những đơn vị có chỉ số đảm bảo an toàn hàng không hàng đầu của Việt Nam.

Là doanh nghiệp mang sứ mệnh của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn hàng không, thiết lập và triển khai hệ thống quản lý an toàn, áp dụng công nghệ mới, tạo nhiều thành tích an toàn.

Các phi công của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Cụ thể, năm 2015 doanh nghiệp trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu Á -Thái Bình Dương cùng lúc tiếp nhận và khai thác an toàn hai loại tàu bay hiện đại là Airbus A350 và Boeing 787-9 Dreamliner. Vietnam Airlines đồng thời đạt được chứng chỉ khai thác tầm bay mở rộng (EDTO), được Cục Hàng không Mỹ (FAA) - một trong những thị trường hàng không khó khăn và chặt chẽ nhất thế giới cấp phép khai thác các chuyến bay thường lệ tới Mỹ...

Bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam đánh giá, Hội nghị An toàn khai thác toàn cầu IATA năm 2023 được Vietnam Airlines đăng cai tổ chức là một sự kiện quan trọng đối với hàng không quốc tế.

Theo bà Hằng, Vietnam Airlines với thành tích trở thành top 20 hãng hàng không đứng đầu về khai thác an toàn và chất lượng dịch vụ toàn cầu, nay lại được lựa chọn là đơn vị tổ chức hội nghị này thể hiện sự công nhận của IATA với năng lực và vị thế của hãng này và của cả ngành hàng không Việt Nam nói chung.

Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với chủ đề "Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn". Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 800 khách mời là lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới, diễn ra từ 19-21/7.

Quế Anh