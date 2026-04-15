Vietmap ra mắt camera gương điện tử SC620

Camera gương điện tử của Vietmap giúp mở rộng tầm nhìn hai bên ôtô, hữu ích trong trường hợp di chuyển dưới mưa, tầm nhìn hạn chế, hôm 25/3.

Bộ camera gương điện tử SC620 là dòng sản phẩm mới trong danh mục thiết bị hỗ trợ lái xe của Vietmap. Phụ kiện này giúp tài xế tăng tầm quan sát hai bên thân, giảm điểm mù khi lái xe, đồng thời đóng vai trò như gương chiếu hậu điện tử chống chói khi di chuyển ban đêm, ánh sáng đèn pha từ xe phía sau làm giảm khả năng quan sát qua gương chiếu hậu truyền thống hoặc trời mưa làm giảm tầm nhìn.

Hình ảnh hiển thị từ camera gương điện tử SC620. Ảnh: Vietmap

Gương điện tử Vietmap SC620 tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù trên bản nâng cao, nhắc nhở tài xế khi có vật cản di chuyển trong vùng khó quan sát. Bên trong xe, bộ camera hiển thị thông qua hai màn hình cảm ứng 5 inch, tài xế có thể chỉnh góc quan sát theo thói quen lái xe. Phụ kiện này cũng hỗ trợ quan sát khi lùi, di chuyển xe trong không gian chật hẹp.

Camera gắn bên ngoài xe. Ảnh: Vietmap

Ngoài hỗ trợ quan sát, SC620 trang bị khả năng ghi hình với độ phân giải Full HD, lưu lại các tình huống khi tham gia giao thông. Thẻ nhớ hỗ trợ dung lượng đến 256 GB, cơ chế ghi hình vòng lặp. Vietmap công bố sản phẩm đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP68, hoạt động ổn định trong đa dạng điều kiện thời thiết.

Bộ camera gương điện tử SC620. Ảnh: Vietmap

Phiên bản tiêu chuẩn SC620 hỗ trợ ghi hình 25 FPS, chất lượng Full HD trong khi bản cao cấp hỗ trợ tốc độ khung hình 50 FPS, tích hợp cảnh báo điểm mù. Hai phiên bản có giá bán lần lượt 8,99 triệu và 10,99 triệu đồng, bán ra từ 25/3 tại hệ thống đại lý Vietmap toàn quốc.

Quang Anh