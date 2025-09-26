Vietmap phân phối hai dòng màn hình ôtô Teyes mới

Màn hình CC3L Lite và CC3L 360 được Teyes thiết kế, sản xuất dựa trên đề xuất từ Vietmap, hướng đến thói quen và nhu cầu sử dụng của người Việt.

Teyes và Vietmap đẩy mạnh chiến lược tại Việt Nam với các dòng màn hình ôtô thông minh, trong đó là bộ đôi CC3L 360 và CC3L Lite. Đại diện Vietmap cho biết, hai mẫu màn hình được Teyes thiết kế và sản xuất từ những đề xuất của Vietmap.

Các tính năng trên màn hình ôtô Teyes. Ảnh: Vietmap

Cụ thể, ở giai đoạn nghiên cứu, Vietmap phân tích thói quen lái xe, nhu cầu sử dụng và cùng Teyes xây dựng ý tưởng sản phẩm chuyên biệt cho người Việt. "Đội ngũ R&D của hãng trực tiếp tham gia quá trình tinh chỉnh phần mềm, giao diện và các tính năng, trong đó là Vietmap Live - ứng dụng dẫn đường cho Việt Nam và nền tảng quản lý xe Vietmap Connect", đại diện doanh nghiệp nói. "Teyes đảm nhận phát triển phần cứng và phần mềm theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái xe thông minh, an toàn và khác biệt cho người dùng Việt".

Theo đó, màn hình Teyes CC3L 360 có tùy chọn kích thước 9 hoặc 10,2 inch, trang bị hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ tài xế chủ động hơn trong các tình huống lái xe. Thiết bị dùng hệ điều hành Android, bộ vi xử lý 8 nhân UIS 8581A, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Chip âm thanh DSP AK7604VQ với 36 kênh EQ tinh chỉnh, tăng tính cá nhân hóa, phục vụ nhiều nhu cầu giải trí khác nhau. Màn hình Teyes CC3L 360 có giá bán 9,69 triệu đồng.

Thao tác đa chạm thông minh trên màn hình Teyes. Ảnh: Vietmap

Màn hình Teyes CC3L Lite là phiên bản tinh gọn hơn, sử dụng chip 8 nhân UIS 8581A (SC9863), RAM 4 GB và hỗ trợ kết nối hệ sinh thái phụ kiện đa dạng: camera hành trình Teyes X5, cảm biến áp suất lốp TPMS, cảm biến va chạm R1/R2... Màn hình có kết nối 4G, Bluetooth 5.1, hệ thống xử lý âm thanh DSP cùng 15 kênh EQ. Teyes CC3L Lite có giá bán 6,49 triệu đồng.

Trong định hướng phát triển lâu dài, Vietmap cho biết hãng đặt mục tiêu an toàn là tiêu chí cốt lõi của những cải tiến công nghệ. Các dòng màn hình ôtô do doanh nghiệp này phân phối tích hợp các tính năng hỗ trợ lái xe như: quan sát toàn cảnh, cảnh báo áp suất lốp... Teyes cũng từng bước tích hợp AI vào các dòng sản phẩm mới, nhằm nâng khả năng nhận diện tình huống, hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, nhận diện phương tiện, làn đường, cảnh báo nguy cơ va chạm...

Đại diện Teyes và Vietmap tại một sự kiện. Ảnh: Vietmap

Theo Vietmap, các sản phẩm màn hình ôtô Teyes xuất hiện tại nhiều thị trường lớn như châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ tháng 4/2023. Các sản phẩm này được Vietmap bảo hành 24 tháng.

Quang Anh