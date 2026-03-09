Vietmap hợp tác Ford Việt Nam nâng trải nghiệm lái xe an toàn

Vietmap cung cấp giải pháp camera hành trình, tối ưu công nghệ nhằm tương thích hệ sinh thái các dòng xe Ford ở thị trường Việt Nam, hôm 5/3.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Vietmap sẽ cung cấp hai dòng camera hành trình TS-3K và TS-5K cho các dòng xe Ford, nhằm hỗ trợ người lái và tăng giá trị sở hữu cho chủ xe. Hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác theo giai đoạn, từng bước đưa thêm các dòng sản phẩm, công nghệ khác của Vietmap vào hệ sinh thái phụ kiện chính hãng của Ford tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Vietmap (trái) và Ford Việt Nam tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Vietmap

Thông qua hợp tác, Vietmap kỳ vọng khẳng định năng lực, công nghệ của người Việt khi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng ngành ôtô toàn cầu, hướng đến mở rộng ra các thị trường quốc tế trong tương lai.

Dòng camera hành trình Vietmap TS-5K có khả năng ghi hình kênh trước 4K, kết hợp cảm biến Sony Starvis IMX415, tạo điểm nhấn nhờ thiết kế nhỏ gọn, đa dạng tính năng hỗ trợ người lái. Mẫu camera hành trình này có các tính năng hỗ trợ lái xe ADAS, gồm: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm với người tham gia giao thông và cảnh báo xe phía trước di chuyển. Người dùng có thể kết nối một chạm thông qua ứng dụng Vietmap REC, băng tần Wifi 5.0, hỗ trợ trích xuất dữ liệu nhanh.

Camera hành trình Vietmap TS-5K. Ảnh: Vietmap

Camera hành trình Vietmap TS-3K ghi hình phía trước và sau, thiết kế nhỏ gọn, dùng cảm biến Sony Starvis 2, nâng cấp cảm biến IMX675, ghi hình 3K (trước) và Full HD (sau). Vietmap cho biết mẫu camera này dùng pin siêu tụ điện, có khả năng hoạt động ổn định trong đa dạng điều kiện thời tiết, hỗ trợ ghi hình khi đỗ xe (time-lapse).

Cả hai mẫu camera trên tích hợp hệ thống cảnh báo giao thông bằng giọng nói độc quyền của Vietmap. Các dữ liệu biển báo, tốc độ giới hạn, khu cư dân... được đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp này cập nhật một lần mỗi tháng, không cần internet, hỗ trợ chủ xe trong các tình huống giao thông hàng ngày. Tính năng điều khiển giọng nói tiếng Việt giúp chủ xe thực hiện lệnh lưu hình ảnh, ghi âm.

Camera hành trình Vietmap TS-3K. Ảnh: Vietmap

Ông Lâm Khánh Trung, Giám đốc kinh doanh vùng Vietmap đánh giá, tính năng cảnh báo giao thông là yếu tố doanh nghiệp tự hào nhất trên hai dòng camera hành trình này, hỗ trợ người lái nắm bắt thông tin trực quan về cảnh báo tốc độ, khu vực cư dân. "Vietmap TS-3K và TS-5K được người dùng đánh giá cao về thiết kế gọn gàng, độ phân giải và chất lượng ghi hình tối ưu", ông nói.

Đại diện Ford Việt Nam cho biết, chiến lược hợp tác Vietmap mang đến đa dạng danh mục phụ kiện, tích hợp công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Theo Vietmap, doanh nghiệp đã có kế hoạch mở rộng phát triển bản đồ số, dữ liệu cảnh báo giao thông nhằm mang đến trải nghiệm hữu ích, an toàn cho người dùng.

Quang Anh