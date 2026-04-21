Vietlott SMS vượt mốc 4 triệu tài khoản đăng ký

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott đạt hơn 4 triệu tài khoản sau hơn 5 năm hoạt động, với các sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, Bingo18 và Lotto 5/35.

Ra mắt cuối năm 2020, Vietlott SMS đạt cột mốc này vào tháng 4. Vietlott xây dựng kênh phân phối xổ số qua điện thoại như một bước đi trong quá trình thay đổi thói quen giải trí của một bộ phận người dùng. Người có nhịp sống bận rộn cũng có thể mua vé số thuận tiện hơn với các sản phẩm như Power 6/55, Mega 6/45, Bingo18, Lotto 5/35... qua thao tác trên điện thoại.

Theo ghi nhận của đơn vị, các yếu tố tiện lợi, tốc độ và tính minh bạch là những lý do chính thu hút người dùng. Anh Minh Tân (nhân viên văn phòng, TP HCM), người đã tham gia nhiều năm, cho biết điều anh thích nhất ở Vietlott SMS là sự tiện lợi.

"Dù tôi đang ở đâu, ở nhà, ở công ty hay thậm chí là ngồi cà phê, chỉ cần mở điện thoại là có thể tự chọn bộ số yêu thích và thanh toán nhanh chóng qua tài khoản ngân hàng liên kết", anh nói.

Giao diện Vietlott SMS. Ảnh: Vietlott

Bên cạnh đó, khi đăng ký tài khoản Vietlott SMS, người dùng là chủ thuê bao Viettel, MobiFone, VinaPhone trên 18 tuổi cần thực hiện định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

"Giải pháp này giúp hạn chế rủi ro mất vé hoặc sai lệch thông tin. Các giao dịch được lưu trữ, vé trúng thưởng được thông báo qua SMS và tiền thưởng dưới 10 tỷ đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản đã thiết lập", đại diện Vietlott nói.

Chị Phương Thuý (nội trợ tại TP HCM) cũng cho biết, chị ít khi giao dịch trên điện thoại vì sợ bị đánh cắp thông tin cá nhân, đặc biệt là những trò chơi, quảng cáo lạ trên mạng.

"Nhưng với Vietlott SMS nên tôi hoàn toàn yên tâm vì đây là kênh chính thống của Vietlott, lại yêu cầu định danh căn cưới công dân nên mình biết rõ tấm vé đó là của mình, không ai đánh cắp hay làm giả được", chị nói thêm.

Theo thông tin từ Vietlott, một trong những trường hợp trúng thưởng lớn qua kênh này là giải gần 257 tỷ đồng của một thuê bao MobiFone vào tháng 8/2023. Người trúng thưởng chia sẻ bản thân bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55.

"Các giải thưởng được xem là minh chứng cho cơ hội trúng thưởng và tính minh bạch của hệ thống", đại diện Vietlott khẳng định.

Ông Đ.H nắm giữ giải thưởng kỷ lục trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott. Ảnh: Vietlott

Hiện, Vietlott SMS tích hợp nhiều phương thức thanh toán, gồm các ví điện tử như Viettel Money, MoMo, ZaloPay, My MobiFone, VNPT Money và ứng dụng ngân hàng số như VPBank, MBBank, VietinBank, Vietcombank..., hướng tới trải nghiệm "tất cả trong một" cho người dùng.

Nhật Lệ