Vietjet vào top 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025'

Vietjet được vinh danh trong Top 100 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025", ghi nhận nỗ lực trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hạnh phúc, tối 19/11.

Lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" được triển khai thường niên từ năm 2013, dựa trên khảo sát độc lập thu thập ý kiến khách quan của hàng chục ngàn người lao động trên toàn quốc. Chương trình đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau.

Đại diện Vietjet nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" do Anphabe trao. Ảnh: Tài Nguyễn

2025 là năm thứ hai liên tiếp Vietjet được vinh danh tại hạng mục này. Mỗi năm, Vietjet thu hút hàng nghìn ứng viên cho các vị trí phi công, tiếp viên, kỹ thuật, vận hành khai thác và dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng đầu tư mạnh vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), đối tác đào tạo chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), thường xuyên triển khai các chương trình huấn luyện chuẩn quốc tế cho đội ngũ của hãng và của toàn ngành. Vietjet cũng chú trọng phát triển năng lực quản lý thông qua chương trình đào tạo nâng cao, MBA và hợp tác với các trường đại học, học viện uy tín trong và ngoài nước.

Vietjet có 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia. Nhờ chiến lược phát triển nhân sự bài bản cùng hệ thống phúc lợi vượt trội, Vietjet cũng nhiều năm liền được vinh danh tại các giải thưởng nhân sự trong nước và quốc tế. Những ghi nhận này góp phần khẳng định vị thế của hãng trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cho thấy đóng góp tích cực của Vietjet đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không và thị trường lao động khu vực.

Thái Anh