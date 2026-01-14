Vietjet vào top hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất 2026

Vietjet xếp thứ 8 trong danh sách 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất 2026 của AirlineRatings, công bố ngày 13/1.

Vietjet là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách "Top 25 Safest Low-Cost Airlines for 2026" (Top 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn năm 2026). Kết quả dựa trên các tiêu chí gồm: đánh giá sự cố, tuổi đời đội bay, đào tạo phi công và các dữ liệu từ kiểm toán an toàn quốc tế. Top 25 cũng được kiểm tra hồ sơ sự cố trong vòng 2 năm trở lại, hồ sơ tai nạn trong 5 năm, kết quả kiểm tra từ cơ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), không nằm trong danh sách cấm bay của EU và tuổi của đội bay.

Trên trang công bố, AirlineRatings cho biết giải thưởng năm nay chú trọng hơn vào việc phòng ngừa nhiễu động không lưu và nhiều tiêu chí chuyên môn khác. Bà Sharon Peterson, CEO AirlineRatings cho biết điểm đặc biệt của các hãng bay năm nay là duy trì tăng trưởng ổn định trong khi vẫn đảm bảo tính đồng bộ của đội tàu bay và độ tin cậy khai thác cao.

Bà Sharon Peterson đánh giá hãng bay từ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ trong đội tàu bay và độ tin cậy khai thác cao. CEO AirlineRatings cũng nhận định Vietjet đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay trong các đợt đánh giá của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về an toàn, an ninh và hiệu quả khai thác.

Tàu bay của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet hiện khai thác đội tàu bay thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu với độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,72%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Hãng đạt chứng nhận IOSA (An toàn khai thác bay) và ISAGO (An toàn khai thác mặt đất), tham gia tích cực vào các chương trình nâng cao an toàn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Đơn vị theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với đầu tư dài hạn vào đào tạo, bảo dưỡng và kỹ thuật, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn ở mức cao trong khu vực và thế giới.

Trong tháng qua, Vietjet tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới (đợt tăng cường lớn nhất từ trước đến nay) nhằm mở rộng đội bay hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tiêu thụ nhiên liệu.

AirlineRatings là tổ chức chuyên đánh giá dịch vụ, an toàn hàng không tại hơn 195 quốc gia. Từ năm 2018, Vietjet liên tục duy trì chỉ số an toàn tối đa 7/7 sao và nhiều năm liền được xếp nhóm hãng bay an toàn nhất thế giới.

Bảng xếp hạng 2026 gồm hai hạng mục dành cho The top 25 full-service airlines for 2026 (Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn 2026) và Top 25 Safest Low-Cost Airlines for 2026 (Top 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn năm 2026).

Thái Anh