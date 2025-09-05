Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu 2025

Vietjet được AirlineRatings vinh danh trong nhóm hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025, cùng 6 đại diện khác trên thế giới, ngày 4/9.

Giải thưởng "Sustainability Awards 2025" lần đầu tiên được AirlineRatings công bố, nhằm ghi nhận những hãng có bước tiến trong giảm tác động môi trường. Vietjet là một trong ba hãng hàng không chi phí thấp góp mặt, nhờ nỗ lực thúc đẩy hàng không xanh và hướng đến phát triển bền vững.

Đội bay mới, hiện đại với phần lớn là A321neo giúp hãng tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải CO2 và tiếng ồn so với thế hệ trước. Hãng cũng tiên phong áp dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam có báo cáo phát triển bền vững ESG. Hãng vừa ký kết với Petrolimex Aviation để sử dụng SAF phối trộn theo tiêu chuẩn ISCC EU. Đến nay, doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ USD đặt 40 tàu bay thân rộng A330neo giúp giảm 25% tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 đồng thời đặt hàng 100 máy bay A321neo, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2025.

Tàu bay A330neo của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

AirlineRatings là tổ chức chuyên đánh giá dịch vụ, an toàn hàng không tại hơn 195 quốc gia. Từ năm 2018, Vietjet liên tục duy trì chỉ số an toàn tối đa 7/7 sao và nhiều năm liền được xếp nhóm hãng bay an toàn nhất thế giới.

Thái Anh