Vietjet vào top 50 thương hiệu mạnh Việt Nam 2024

Vietjet có nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, được vinh danh "Top 10 Thương hiệu mạnh - Kinh doanh xuất sắc".

Chương trình "Top 50 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024" năm nay có chủ đề "Tiên phong đầu tư xanh" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times) tổ chức ngày 16/10, tại Hà Nội. Các hạng mục giải thưởng gồm: Kinh doanh xuất sắc, Tăng trưởng ấn tượng, Tiên phong đổi mới sáng tạo, Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững.

Hội đồng xét duyệt khảo sát, bình chọn Vietjet dựa trên các tiêu chí như thành tích trong hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Đơn vị cũng được đánh giá cao về ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chú trọng các hoạt động đầu tư xanh, các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững. Hãng còn có nhiều hoạt đôntj bảo vệ thương hiệu và phát huy chính sách hướng tới người lao động, trách nhiệm xã hội cho cộng đồng.

Đại diện Vietjet nhận chứng nhận vinh danh trong Top 50 thương hiệu mạnh Việt Nam 2024. Ảnh: VD

Trong 6 tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển gần 13,1 triệu khách, khai thác trên 70.000 chuyến bay an toàn. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 5,5 triệu và số chuyến bay quốc tế là hơn 28.300 chuyến, tăng trưởng lần lượt 52% và 43% so với cùng kỳ 2023, trở thành hãng hàng không dẫn đầu về lượng khách vận chuyển. Về kết quả kinh doanh hợp nhất, Vietjet đạt 34.030 tỷ đồng doanh thu, và hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 15% và 307% so với cùng kỳ.

Để đạt kết quả trên, mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Từ tháng 10/2023, với mỗi vé bay bán ra, Vietjet sẽ trích 5.000 đồng vào quỹ Fly Green để thực hiện tài trợ cho các chương trình bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ màu xanh cho Trái Đất.

Vietjet cũng thực hiện chuyển đổi từ vé giấy sang vé điện tử, sử dụng các phương thức thanh toán, làm thủ tục online nhằm hạn chế tối đa sử dụng giấy mực. Hãngdùng các vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế trên tàu bay, chương trình giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm thải CO2 từ động cơ...

Đơn vị cũng thực hiện tiết kiệm nhiên liệu với đội tàu bay đa số là tàu A320neo và A321neo, tiết kiệm 20% nhiên liệu và giảm lượng khí thải nhà kính so với máy bay Airbus thế hệ trước. Các tàu bay này còn được trang bị động cơ GTF, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu ít nhất 20%, đồng thời góp phần giảm 75% ô nhiễm tiếng ồn và 50% khí thải.

[Vietjet cùng các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu mạnh - Kinh doanh xuất sắc 2024". Ảnh: VD

Để tối ưu hiệu quả hoạt động bay, hãng hợp tác với tập đoàn quốc tế Safran triển khai các chương trình theo dõi phân tích các hoạt động bay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và báo cáo lượng khí thải hàng năm của hãng thông qua CORSIA. Ngoài ra, hãng cũng đưa vào vận hành các chuyến bay an toàn sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Việc triển khai chương trình này không chỉ đóng góp tích cực vào môi trường mà còn thể hiện tầm nhìn và cam kết của Vietjet đối với tương lai xanh của ngành hàng không tại Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội còn được thể hiện với cộng đồng, xã hội và các địa phương thông qua hoạt động tài trợ văn hóa - thể thao, thực hiện các chương trình ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị còn đạt nhiều bước tiến qua việc cải tiến, xây dựng các chính sách tích cực, tạo ra môi trường làm việc an toàn - hạnh phúc cho các cán bộ nhân viên.

Hải My