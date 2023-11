Vietjet và PMAX nhận hai cúp vàng tại MMA Smarties 2023

TP HCMVietjet và PMAX được vinh danh ở hai hạng mục Customer Journey Marketing - Lead Generation/CRM và Real Time Marketing, vào ngày 26/10.

Chiến dịch marketing của Vietjet và PMAX không chỉ đem đến mức độ nhận diện thương hiệu rộng khắp mà còn giúp tăng trưởng kinh doanh hiệu quả. Trong đó, độ phủ sóng truyền thông hơn 80%, với phạm vi tiếp cận hơn 125 triệu người ở khu vực APAC. Doanh số bán hàng tăng gấp hai lần so với các chiến dịch thông thường, đạt 1,7 triệu lượt đặt vé máy bay, doanh thu gần 115 triệu USD trong 12 tuần với CIR (Cost Income Ratio - tỷ lệ chi phí trên doanh thu) cải thiện từ 8,93% lên 1,32% YoY (Year One Year - qua từng năm).

Thị trường quốc tế của Vietjet đạt tốc độ phục hồi nhanh hơn so với dự báo chung của ngành. Chiến dịch tạo ra 1,7 triệu lượt vé bán ra đối với thị trường quốc tế, góp phần gia tăng doanh thu và tối ưu ROAS (Return On Ad Spend - tỷ lệ hoàn vốn từ quảng cáo) cải thiện gấp 6 lần so với cùng kỳ 2021. Vietjet trở thành hãng hàng không có tốc độ hồi phục nhanh nhất khu vực Đông Nam Á sau Covid-19 (theo Asian Development Bank).

Đại diện của Vietjet và PMAX nhận cúp vàng với hạng mục Customer Journey Marketing - Lead Generation/CRM tại MMA Smarties 2023. Ảnh: MMA Vietnam

Chiến dịch marketing này đã chứng minh sự tin tưởng và hợp tác thành công giữa PMAX và Vietjet trong việc tối đa hóa hoạt động marketing đem đến kết quả kinh doanh ấn tượng. Hai đơn vị khẳng định vị thế trong lĩnh vực marketing, từ thấu hiểu khách hàng, xây dựng thương hiệu, đến việc tạo ra những chiến dịch marketing ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh doanh hiệu quả không chỉ giới hạn tại thị trường nội địa mà mở rộng đến đa dạng thị trường quốc tế.

Trước đó, năm 2022, Vietjet đối mặt nhiều thách thức khi dự án này được thực hiện. Theo đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là những thị trường trọng yếu của Vietjet nhưng người dân ở đây đối mặt với làn sóng sa thải do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô hậu Covid-19, tác động trực tiếp tới sức chi trả của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, thị trường vẫn còn tồn tại nhiều lo ngại liên quan đến việc đi du lịch nước ngoài như chứng minh đã tiêm vaccine, nguy cơ gián đoạn du lịch, kiểm dịch...

Trong bối cảnh đó, Vietjet đặt mục tiêu cần gia tăng thúc đẩy doanh số bán hàng với chi phí tối ưu thông qua chiến dịch marketing tích hợp: từ tạo nhu cầu sử dụng phương tiện hàng không đến chuyển đổi thành khách hàng, đa dạng hóa kênh truyền thông và sáng tạo nội dung riêng phù hợp với từng thị trường (Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...)

Để đạt được mục tiêu, Vietjet kết hợp PMAX liên tục đổi mới và sáng tạo các giải pháp marketing nhằm tăng trưởng kinh doanh và tối ưu ROI. Cả hai triển khai chiến dịch đa ngôn ngữ dành riêng cho từng thị trường; chiến dịch tích hợp toàn diện trên các kênh online và offline với mức đầu tư tối ưu nhất. Ngoài ra, CDP (Customer Data Platform - Nền tảng dữ liệu khách hàng) cũng được triển khai cho chiến dịch marketing, tận dụng hơn 150 triệu data khách hàng để phân tích và dự đoán hành vi người tiêu dùng đa quốc gia.

Trong đó, PMAX tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng tại hơn 10 thị trường; phân tích dữ liệu khách hàng thông qua CDP để thấu hiểu từng phân khúc đối tượng về mức độ sử dụng phương tiện truyền thông, ý định tìm kiếm và động lực di chuyển bằng đường hàng không của Vietjet. Từ đó, cả hai lên chiến lược và tối đa hóa mức độ nhận biết của thương hiệu trên nhiều nền tảng quảng cáo như: Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, KakaoTalk, Google Display... tùy thuộc vào mức độ phổ biến của kênh quảng cáo tại từng khu vực.

Ngoài ra, các sự kiện offline và chuyến đi trải nghiệm miễn phí được quảng bá rộng rãi tại các thị trường cùng với các đường bay mới tại Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ... nhằm khơi gợi cảm hứng và nhu cầu di chuyển cho du khách địa phương. Điều này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng mục tiêu thành sử dụng dịch vụ.

Đại diện của Vietjet và PMAX nhận cúp vàng với hạng mục Real Time Marketing tại MMA Smarties 2023. Ảnh: MMA Vietnam

PMAX là một trong những agency hàng đầu trong lĩnh vực Total Performance Marketing tại Việt Nam. Đơn vị cung cấp hệ sinh thái giải pháp marketing giúp doanh nghiệp tăng trưởng toàn diện và tối ưu hóa kết quả kinh doanh trên đa nền tảng từ chiến lược đến thực thi cùng các giải pháp chính: Branding; Lead Generation; Commerce.

Với hơn 15 giải thưởng tại Việt Nam và Đông Nam Á cùng gần 200 nhân sự và 600 dự án thành công, PMAX trở thành đối tác đáng của nhiều thương hiệu như: Uniqlo, FE Credit, Tefal, Lock&Lock, FWD, CareerBuilder, HDBank, Colgate - Palmolive...

Smarties là một trong những giải thưởng tiếp thị đầu tiên trên thế giới công nhận sự đổi mới của thị trường địa phương, các chương trình khu vực và toàn cầu. Đây là thành tích cao nhất trên toàn cầu nhằm tôn vinh và trao giải cho sự đổi mới xuất sắc mang lại tác động kinh doanh đáng kể cho các đại lý thương hiệu, công ty truyền thông và nhà cung cấp giải pháp - ý tưởng tạo tiếng vang.

MMA Smarties ra mắt tại Việt Nam từ năm 2013 và được tổ chức thường niên từ đó tới nay. Cuộc thi Smarties Việt Nam dành cho các nỗ lực tiếp thị diễn ra từ tháng 1/2022 đến cuối tháng 6/2023.

Như Ý