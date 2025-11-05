Vietjet ưu đãi vé bay hạng Eco cho khách đến Đài Loan

Vietjet ưu đãi hàng nghìn vé bay Eco từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) cho khách đặt vé trong thời gian 4-10/11, áp dụng cho các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Ưu đãi áp dụng cho khách đặt vé trên website và ứng dụng di động Vietjet Air, với thời gian bay từ 25/11 đến 27/5/2026 (tùy đường bay).

Ngoài ra, ngày 7-10/11, Vietjet sẽ tham gia Hội chợ Triển lãm Du lịch Quốc tế Đài Bắc (ITF 2025). Khách đến tham quan hội chợ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, quà tặng và mã giảm giá lên đến 100% giá vé (chưa gồm thuế, phí) từ hãng bay.

Các tàu bay của Vietjet chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Tài Nguyễn

Dịp cuối năm, các đường bay đến Đài Loan dự kiến nhộn nhịp với nhu cầu du lịch, mua sắm, đón lễ hội. Hành khách có thể đến tháp Taipei 101 đón giao thừa, thưởng thức mì bò Đài Loan, Tiểu Long Bao hay các món ăn đặc trưng tại chợ đêm Ximending, Raohe.

Để tạo điều kiện bay cho du khách, Vietjet giảm 20% giá vé SkyBoss vào ngày 2 và 20 hàng tháng, kèm 10 kg hành lý xách tay và 30 kg hành lý ký gửi. Hành khách bay từ các điểm quốc tế đến Việt Nam còn được tặng eSIM dung lượng 500 MB sử dụng trong 31 ngày, khi đặt vé trên website hoặc ứng dụng Vietjet Air đến hết ngày 31/12.

Tiếp viên hàng không của hãng tặng quà cho khách bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện Vietjet cho biết hãng mong muốn mang đến hành trình bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, với phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm. Trên chuyến bay, hành khách có thể thưởng thức các món ăn nóng đặc trưng như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá cùng nhiều hoạt động giải trí ở độ cao 10.000 m.

Thái Anh