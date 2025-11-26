Vietjet ưu đãi vé bay hạng business, skyboss

Vietjet ưu đãi vé bay business và skyboss giá từ 1,8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng, dành cho khách mua vé phiên livestream ngày 27/11.

Nhằm mang đến những hành trình đoàn viên ấm áp dịp cuối năm, Vietjet tiếp tục triển khai "đại tiệc ưu đãi" mega livestream chủ đề "Chuyện bay Vietjet kể", phát sóng từ 19h đến 23h ngày 27/11.

Chương trình do tiếp viên trưởng Hoàng Minh Quý và MC Vân Anh dẫn dắt, kết nối với hành khách qua nhiều hoạt động tương tác, phát trên fanpage và TikTok chính thức của Vietjet.

Tiếp viên hàng không của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Trong chương trình, người xem có cơ hội săn hàng triệu vé máy bay 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), nhận mã giảm giá, đặt vé Tết 2026. Ngoài ra, Vietjet dành ưu đãi cho hạng vé business và skyboss trọn gói từ 1,8 triệu đồng (áp dụng có điều kiện) kèm nhiều quà tặng.

Đại diện Vietjet cho biết mega livestream là hoạt động thường niên nhằm lan tỏa tinh thần tích cực, mang đến cho hành khách cơ hội bay tiết kiệm dịp cuối năm. "Với mỗi hành trình, chúng tôi mong khách hàng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm bay hiện đại và ấm áp cùng Vietjet", đại diện hãng chia sẻ.

Bên cạnh mega livestream, hãng còn tổ chức chuỗi mini livestream trong thời gian 12h-14h hàng ngày để mang đến ưu đãi cho khách có nhu cầu mua vé giá rẻ.

Chương trình livestream bán vé ưu đãi. Ảnh: Vietjet

Mùa lễ hội năm nay, hành khách có thể cùng Vietjet khám phá các điểm đến như Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia...

Bay cùng Vietjet, khách hàng được trải nghiệm đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, thực đơn phong phú như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá. Trên độ cao 10.000 m, hành khách còn có thể thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật.

Thái Anh