Vietjet ưu đãi vé 0 đồng trong ngày 11/11

Vietjet triển khai chương trình khuyến mại nhân ngày 11/11 với hàng trăm nghìn vé bay giảm giá đến 100% (chưa gồm thuế, phí) trên toàn mạng bay.

Chương trình diễn ra trong ngày 11/11, từ 0h đến 23h (giờ Việt Nam). Khách hàng chỉ cần đặt vé và nhập mã "SUPER1111" tại website hoặc ứng dụng Vietjet Air để nhận ưu đãi. Vé khuyến mãi áp dụng cho hạng Eco, thời gian bay từ ngày 1/12 đến ngày 27/5/2026 (tùy đường bay).

Nhằm mang đến thêm trải nghiệm mùa lễ hội, Vietjet ra mắt chuỗi livestream "Chuyện Bay Vietjet Kể - Once Upon a Flight" trên fanpage Facebook, bắt đầu từ ngày 11/11. Người xem có cơ hội nhận e-voucher giảm giá vé bay đến 30%, tham gia minigame và nhận quà độc quyền từ Vietjet cùng các đối tác.

Hành khách bay từ các điểm đến quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn này còn được tặng một eSIM dung lượng 500 MB data tốc độ cao sử dụng trong 31 ngày. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 31/12. Để tham gia, khách đặt vé tại vietjetair hoặc ứng dụng Vietjet Air, chọn eSIM tại bước dịch vụ bổ sung.

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Dịp cuối năm, Vietjet khai thác mạng bay rộng khắp, kết nối các điểm đến trong nước và quốc tế như Australia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia... giúp hành khách dễ dàng khám phá những hành trình mới.

Đại diện Vietjet cho biết hãng mong muốn mang đến hành trình "bay xanh, bay hạnh phúc" với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp và thực đơn phong phú gồm phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000 m.

Thái Anh