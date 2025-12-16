Vietjet ưu đãi 0 đồng cho hàng triệu vé

Vietjet mở bán triệu vé Eco ưu đãi giảm tới 100% (chưa gồm thuế, phí), cùng nhiều ưu đãi hành lý, quà tặng kèm, trong 3 ngày 17-19/12.

Để nhận ưu đãi, hành khách đặt vé hạng Eco và nhập mã "BIGTHANKS" trên website hoặc ứng dụng Vietjet Air trong thời gian từ 0h ngày 17/12 đến 23h ngày 19/12. Chương trình áp dụng cho toàn mạng bay trong và ngoài nước, thời gian bay 5/1-31/12/2026.

Song song ưu đãi vé, Vietjet tổ chức livestream "Chuyện bay Vietjet kể - Once upon a flight" phiên bản Giáng sinh lúc 19h ngày 24/12 trên fanpage Facebook và kênh TikTok. Tại đây, người xem có cơ hội nhận e-voucher (phiếu mua hàng online) giảm giá vé đến 30%, tham gia minigame và nhận quà từ Vietjet cùng các thương hiệu đối tác.

Tiếp viên Vietjet phục vụ khách hàng trên chuyến bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Theo đại diện hãng, tháng 12 cũng là thời điểm có nhiều ưu đãi vé bay nhất trong năm. Thời gian này là dịp phù hợp để hành khách lên kế hoạch du lịch hoặc nghỉ ngơi tại các điểm đến như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia...

Trải nghiệm bay cùng Vietjet, hành khách được phục vụ các món ăn nóng, thực dưỡng và đặc sản Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá, bên cạnh ẩm thực quốc tế, trên đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy cho phép tích điểm, đổi quà và tham gia quay số trúng thưởng từ Vietjet cùng hơn 250 thương hiệu trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm.

Thái Anh